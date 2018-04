L' amore fra il cane e il maratoneta Dion Leonard | ' In Gobi ho rivisto il mio passato

Francesca Neri/ L'amore per Claudio Amendola e l'infarto che lo ha colpito : Francesca Neri e la vicinanza al marito Claudio Amendola, una lunga storia d'amore che ha superato anche l'infarto che ha colpito l'attore nel settembre 2017(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:00:00 GMT)

Analisi Auditel : Don Matteo fra Anche se è amore non si vede e The Voice : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre attorno al 25% di share, con la curva del Tg5 attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 25% di share, con la curva di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva blu di Don Matteo al comando ...

Frasi sul Coraggio : aforismi per dare forza e coraggio - sul coraggio delle donne - in amore e di cambiare : Le Frasi sul coraggio in amore, sul coraggio di cambiare, quelle usate per dare forza e coraggio ad una persona visibilmente indebolita d’animo e gli aforismi sul coraggio delle donne, sono all’insegna del giorno. “coraggio!”. Di fronte alle numerose difficoltà della vita, piccole o grandi che siano, spesso questa esclamazione viene spontanea, un po’ a tutti. L’esigenza dettata dal dover superare determinati ostacoli o paure ci porta ...

Gomorra - La Serie. Ciak per nuova stagione : Marco D'amore fra i registi - : Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra " La serie, la produzione originale Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le prime tre stagioni ...

Nell’ultima puntata di Furore 2 dell’8 aprile Franco e Saro ritroveranno l’amore? : Nell'ultima puntata di Furore 2 scopriremo come andrà a finire per Saro (Massimiliano Morra) e Giovanna (Raffaella Di Caprio). I due sono stati i protagonisti di questa seconda, e molto probabilmente ultima, stagione della fiction di Canale 5 che andrà in onda anche oggi, nonostante sia il giorno di Pasqua e domenica prossima, 8 aprile, per il gran finale di stagione, ma cosa succederà nell'ultima puntata di Furore 2? Le prime ...

Francesca Michelin a Verissmo. 'L'album dopo la fine di un amore. Ora penso solo a Alberto Angela - è una cosa seria' : Francesca Michelin è stata la prima ospite a Verissimo . Silvia Toffanin ha ripercorso la sua già importante carriera nonostante la giovanissima età. Francesca dopo X Factror ne ha fatta di strada ...

Isola - Paola Di Benedetto e l'amore con Francesco Monte : 'Corro il rischio. I suoi occhi dicono che per Cecilia Rodriguez non prova niente' : MILANO - 'Non mi sento ancora di dire che sono innamorata di lui, ma da come stanno andando le cose c'è seriamente il rischio che io possa innamorarmi'. Dopo il fidanzamento a seguito della ...

La fidanzata di Marielle Franco - attivista uccisa a Rio : "Il nostro amore era esagerato. Dirci arrivederci non è mai stato semplice. Non lo è nemmeno adesso" : "Dirci arrivederci non è mai stato semplice. Non lo è nemmeno adesso". In una lettera pubblicata su Vanity Fair, Monica Tereza Benicio ricorda la compagna Marielle Franco. L'attivista e consigliera comunale di Rio De Janeiro è stata uccisa il 14 marzo mentre rientrava a casa, freddata con quattro colpi di pistola. A due settimane di distanza dalla sua morte, Monica, compagna di vita da 13 anni, ha raccontato alla rivista il ...

La lettera commovente della compagna di Marielle Franco : «Arrivederci - amore della mia vita» : Sono trascorse due settimane da quando Marielle Franco è stata uccisa. Era la sera del 14 marzo e l’attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro stava rientrando a casa. L’hanno freddata con quattro colpi di pistola alla testa mentre era in auto, ferma a un semaforo, insieme alla sua addetta stampa e all’autista. È morta sul colpo, insieme all’uomo che era alla guida. A casa ad aspettarla c’era Monica Tereza ...

FUNERALI FABRIZIO FRIZZI/ In chiesa Conti - Carlucci e Clerici i più affranti : il ricordo dell'amore per Stella : FUNERALI FABRIZIO FRIZZI: in chiesa, Milly Carlucci, Carlo Conti e Antonella Clerici i più affranti; Flavio Insinna emoziona tutti leggendo la poesia "Amicizia" di Borges.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Ludovica Frasca - addio a Luca Bizzarri ecco il suo nuovo amore : Ludovica Frasca ricomincia dalla pallavolo. No, la ex Velina di Striscia la notizia non ha intenzione di entrare nella Nazionale, ma nel cuore di un pallavolista. Secondo il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola mercoledì 28 marzo, la ragazza, definita ormai come ex fidanzata di Luca Bizzarri: si è presentata mano nella mano al ristorante milanese ‘La Briciola’ con il pallavolista Alex Ranghieri. I due, a fine serata, sono ...

Paola di Benedetto/ Video : "Non sono una ragazza facile" - l'amore con Francesco Monte una trovata? : Paola Di Benedetto, ospite a Domenica Live, è stata poco battagliera evitando di reagire alle critiche contro Francesco Monte. Ecco la sua spiegazione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:19:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : la storia d’amore di Francesco e Paola è finta? Video : Un consueto spazio dedicato a due ex concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018 [Video]: stiamo parlando di #Francesco Monte e #Paola di benedetto, che come tutti sapete si sono conosciuti in Honduras. Vi riveliamo che quest’ultima di recente in una famosa trasmissione Mediaset ha difeso la sua relazione appena nata con l’ex tronista. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin zittisce tutti a “Domenica Live” Per chi non lo sapesse, ieri pomeriggio, nel ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la storia d’amore di Francesco e Paola è finta? : Un consueto spazio dedicato a due ex concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018: stiamo parlando di Francesco Monte e Paola Di Benedetto, che come tutti sapete si sono conosciuti in Honduras. Vi riveliamo che quest’ultima di recente in una famosa trasmissione Mediaset ha difeso la sua relazione appena nata con l’ex tronista. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin zittisce tutti a “Domenica Live” Per chi non lo sapesse, ieri pomeriggio, nel salotto ...