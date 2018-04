La sfida del sovranista Orban | “Vinco e mi occupo dei nemici”  

Pallamano : l’Italia supera la Georgia u19 nell’ultima sfida del torneo di Tbilisi : Si chiude con una vittoria il torneo di Tbilisi della Nazionale italiana di Pallamano maschile, che nell’ultima giornata piega 40-28 la Georgia under19, con qualche novità nella formazione. Restano infatti a riposo Ratko Starcevic e Francesco Volpi, con Thomas Postogna a difendere i pali, al posto della new-entry Ferrante. Grande prova in campo per il pivot Andrea Parisini, autore di 8 reti, mentre ne segnano 7 Martin Sonnerer e Demis ...

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : c’è il Monza sul cammino del Lodi - insidia Valdagno per il Forte dei Marmi - sfida equilibrata tra Bassano e Viareggio : Le migliori otto della massima serie a caccia del tricolore. I Playoff scudetto del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista entrano nel vivo domani, sabato 7 aprile, con gara-1 dei Quarti di finale della postseason, che si disputerà in casa delle squadre peggio classificate al termine della stagione regolare. I Quarti, al meglio di tre partite, vedranno confrontarsi le squadre in un’autentica battaglia, in cui soltanto in ...

LIVE Pagelle Lazio-Salisburgo - Europa League 2018 in DIRETTA : sfida delicata verso le semifinali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale di Europa League. All’Olimpico la squadra di Simone Inzaghi cerca una vittoria per avvicinare la qualificazione alle semifinali, ma se la vedrà contro una delle grandi sorprese della manifestazione. I Campioni d’Austria, infatti, sono stati capaci di eliminare il Borussia Dortmund nel turno precedente, vincendo anche in Germania. La ...

Umanesimo e dintorni - Senofonte e la sfida del Multiculturalismo - Romait - : Ciro il Grande, fondatore dell'impero persiano, è un modello di buon governo, la sua figura è idealizzata fino al punto che il suo governo rappresenta un'utopia politica - si tratta della risposta di ...

Roma-Barcellona - Totti sfida Puyol e lo batte - a padel - : I due ex calciatori non erano soli: con loro c'erano i due campioni di padel, Fernando Belasteguin, numero uno del mondo per sedici anni di fila, e Pablo Lima. Totti, partita a paddle con Puyol La ...

Ibrahimovic sfida Cristiano Ronaldo : il commento dello svedese è esilarante : Inizio super con i Galaxy per l’attaccante Zlatan Ibrahimovic, lo svedese adesso si candida ad essere protagonista fino al termine della stagione, ecco il commento sul gol di ieri di Cristiano Ronaldo: “Il gol di Cristiano Ronaldo contro la Juve? Gran bel gesto atletico – ha dichiarato ieri sera ai microfoni di ESPN SportsCenter -. Ora faccia una cosa: riprovi a farlo, però a quaranta metri di distanza”. Allegri e ...

Milan-Inter - le chiavi tattiche della sfida : Un mese fa il Milan si affacciava al derby avendo messo in fila 13 risultati utili consecutivi, con una difesa che aveva subito un solo gol in 8 partite. Nelle ultime due partite che precedevano il ...

LIVE Siviglia-Bayern Monaco - Champions League in DIRETTA : 1-2. Alcantara ribalta la sfida del Sanchez Pizjuan! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra Siviglia e Bayern Monaco. La squadra di Montella, che ha eliminato il Manchester United di Mourinho negli ottavi di finale, proverà a trovare una nuova impresa contro i campioni di Germania, che hanno superato agevolmente il Besiktas. Nei primi 90′ della sfida gli andalusi dovranno provare a contenere ...

Spotify debutta a Wall street e sfida la tempesta dell'hi-tech : E' atteso per oggi il debutto a Wall street di Spotify , leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium. La società non ...

Boxe - UFFICIALE : Manny Pacquiao torna a combattere! sfida a Lucas Matthysse - il Campione del Mondo dei welter : Ora è davvero UFFICIALE: Manny Pacquiao tornerà sul ring e sfiderà l’argentino Lucas Matthysse, attuale Campione del Mondo dei pesi welter per la sigla WBA. L’annuncio arriva direttamente dal promoter statunitense Oscar de la Hoya che su Twitter ha comunicato la firma sull’accordo: sabato 14 luglio i due pugili incroceranno i guantoni sul ring di Kuala Lumpur (Malesia). Il filippino, a 39 anni suonati, tornerà così a combattere ...

Champions League - Juventus-Real Madrid : tutte le curiosità sulla sfida dell'Allianz Stadium : 1 di 4 Successiva TORINO - Juventus e Real Madrid scendono in campo questa sera all' Allianz Stadium per l'andata dei quarti di finale di Champions League . La sfida tra i bianconeri e gli spagnoli è ...

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli alla sfida più difficile della carriera contro Jeffrey Herlings. Uno scontro epocale tra una leggenda e il potenziale erede : Una delle grandi certezze del mondo dei motori è rappresentata dalla spettacolarità della MXGP. Ogni anno, ogni gara, ogni momento, le emozioni sono sempre all’ordine del giorno e mai nulla è scontato. Quest’anno, addirittura, la situazione sta portando all’asticella ad un livello superiore. Il motivo è presto detto, la straordinaria sfida tra il nostro Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, e l’olandese Jeffrey ...

Elezioni comunali del 10 giugno 2018 - parte la sfida di "Lizzano - L'Alternativa" : Questo progetto intende dare un cambiamento generazionale della politica locale che ha caratterizzato il nostro paese in questo ultimo ventennio, pertanto riteniamo indispensabile un contributo da ...

sfida TRA I GHIACCI - RETE 4/ Info streaming e trama del film diretto da Steven Seagal (oggi - 2 aprile 2018) : SFIDA tra i GHIACCI, il film in onda su RETE Quattro oggi, lunedì 2 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagalchehadiretto anche la regia, Michael Caine e Joan Chen. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 20:41:00 GMT)