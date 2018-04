“La sconfitta più grande” Sossio Aruta senza freni Al trono over veste i panni del

caffeinamagazine

(Di sabato 7 aprile 2018) Aldi Uomini e Donnesi distingue sempre. Lì, nello studio di Maria De Filippi, ha ormai la fama di seduttore e, per questo motivo, finisce spesso tra le polemiche e viene attaccato ‘pietà’ da Tina Cipollari. Molti si ricordavano del 47enne campano per il calcio (milita tuttora nella Torrese e anni fa ha partecipato anche al reality “Campioni, il sogno”), ma ormai è più famoso per le sue conquiste e i suoi modi di corteggiare le donne all’interno della trasmissione di Maria che per le prodezze sul rettangolo verde., personaggio contrso e chiacchieratissimo del, si è ora raccontato a 360 gradi su Uomini e Donne Magazine e ha spiegato il motivo per cui partecipa al programma e il dolore che prova per la lontanaza dei suoi figli. “Partecipare a questa trasmissione mi dà la spensieratezza di cui ...