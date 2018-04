La salute si fa anche al ristorante e in questi 10 di più

Medici Insubria e In.salute con Pediatriuniti : il servizio si allarga anche ai piccoli malati cronici : Medici Insubria e In.Salute allargano il loro raggio d’azione grazie alla partnership con Pediatriuniti s.c. Da oggi infatti il servizio di presa in carico dei pazienti cronici offerto dalle due cooperative, attive con 460 Medici di base sulle province di Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia e Monza–Brianza, si allarga ai piccoli pazienti. Attiva sul territorio di Brescia, Bergamo e ATS Insubria, Pediatriuniti conta a oggi 100 pediatri soci ...

Istituto Pasteur Italia : la salute per tutti è anche il nostro obiettivo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...

salute : coppie con figli più felici anche se dormono poco : Dormire bene e a lungo è un elisir per una vita in Salute. Spesso però l’arrivo di un figlio può ridurre la quantità e la qualità del riposo. Ma non la felicità. Lo ha dimostrato una ricerca del National Centre for Social Research. I neo genitori anche se arrivano a dormire poche ore a notte sono più felici dei loro coetanei senza figli o che ne hanno ma in età scolare. Lo studio – riporta il ‘Telegraph‘ – ha ...

salute : il fumo mette a rischio anche l’udito : Un ampio studio, basato su dati di oltre 50mila persone seguite per otto anni, del Japan’s National Center for Global Health and Medicine, pubblicato su “Nicotine & Tobacco Research”, ha scoperto che fumare mette a rischio anche l’udito: la dipendenza è associata a una maggior probabilità di incorrere in ipoacusia, una diminuzione di percezione uditiva. La ricerca ha rilevato che anche tenendo conto di fattori tra cui ...

salute - Ssnv : “Diete vegan? La vitamina B12 è carente anche negli onnivori” : Uno studio di cui sono stati divulgati risultati preliminari, non corretti e in cui non si sottolinea che la vitamina B12 può essere carente anche per chi segue una dieta onnivora. La Ssnv, Società scientifica di nutrizione italiana, interviene nel “nuovo caso di ingiustificato allarmismo circa le diete vegetali in gravidanza”. Mentre cresce il numero di persone che adotta una alimentazione a base vegetale, ancora piu’ ...

SmartThings e My BP Lab : anche le case smart e la salute nei progetti di Samsung : Nel mese di marzo sarà rilasciata una nuova versione di Samsung smartThings, tra le cui feature vi saranno i pannelli personalizzati da produttori terzi L'articolo smartThings e My BP Lab: anche le case smart e la salute nei progetti di Samsung è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Italiani e galateo - le buone maniere significano anche salute : @stockadobe Maestri di stile e custodi del mangiarbene? Insomma. Uno studio commissionato da Nestlé sul galateo a tavola ha svelato che non interpretiamo al massimo una serie di leggi non scritte del bon ton con la conseguenza di mangiare male, oltre che comportarci male. Ne esce che più che esserci allontanati dalle buone maniere a tavola abbiamo in realtà allontanato dalla nostra memoria i fondamenti di un’alimentazione sana ed equilibrata ...

salute - botulino ‘versatile’ : risolve anche il tremore della voce : botulino efficace per il trattamento del tremore della voce, lo rivela uno studio condotto da ricercatori americani e pubblicato dalla rivista scientifica ‘Jama Otoralyngoiatrics and Head Neck Surgery’. Seconda la ricerca, un’iniezione di tossina botulinica risulterebbe efficace tanto nella disfonia spasmodica degli adduttori, quanto nel tremore vocale o laringeo. “Un’altra attestazione della versatilità e della ...

MAIS OGM/ Non fa male alla salute : anche quello "naturale" è modificato... : Uno studio su coltivazioni in 21 Paesi arriva alla conclusione che il MAIS Ogm non fa male all'ambiente e alla salute. Una notizia confortante per i consumatori. CARLO SOAVE(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:11:00 GMT)INTERVENTO SUL DNA/ Tutto quello che i giornali non dicono, di C. SoaveSCIENZAEVENTI/ Naturale, artificiale, coltivato, di C. Soave

Nuoce alla salute - anche alcol e caffè dovrebbero avere etichette come le sigarette? : (foto via Pixabay) Anni e anni di ricerche ci hanno permesso di accumulare una serie di evidenze scientifiche, con diversi gradi di certezza, relativamente alla sicurezza di ciò che consumiamo, che siano alimenti o beni di altro tipo. Nel caso delle sigarette, per esempio, sappiamo ormai che il fumo di tabacco fa male, e che non esiste una dose di sicurezza, sotto la quale ci si possa dire esenti da rischi. Lo sappiamo – anche – per i messaggi ...

“La faccenda è seria”. Sanremo - voci ‘pesanti’ sul forfait di Laura Pausini. Si è parlato di salute - problemi alla gola. Ma le notizie che ‘rimbalzano’ sono di tutt’altro tipo (e imbarazzano anche Claudio Baglioni) : Boom di ascolti per l’esordio del Sanremo firmato Claudio Baglioni: la prima serata del festival, che vedeva Fiorello tra gli ospiti, è stata seguita in media da 11.603.000 telespettatori con il 52,1% di share.Un risultato di quasi due punti più alto di quello ottenuto lo scorso anno dalla prima serata del terzo festival di Carlo Conti, che registrò in media 11.374.000 telespettatori e il 50,37% di share.Per trovare un risultato ...

L’inquinamento atmosferico non è solo ‘fuori casa’ - colpisce anche in ambienti chiusi. Arrivano i tessuti ‘no-smog’ per proteggere la salute : in cosa consistono : Una partnership per migliorare la qualità dell’aria riducendo L’inquinamento atmosferico generato principalmente da traffico stradale, caldaie ed emissioni industriali. A siglarla Engie, azienda energetica, e Anemotech, startup innovativa nel settore delle tecnologie applicate all’ambiente. L’accordo permette di integrare nell’offerta di Engie i tessuti multistrato ‘The Breath’ sviluppati da Anemotech, che assorbono, trattengono e ...