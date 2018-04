La rivoluzione che divide la F1 Ferrari e Mercedes deluse

WhatsApp - una piccola rivoluzione che vi semplificherà la vita Video : #WhatsApp, giorno dopo giorno, conferma di essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più famose al mondo. Aggiornamento dopo aggiornamento, lo staff degli sviluppatori ha provveduto ad introdurre novita' che fossero in grado di migliorare significativamente l’esperienza di utilizzo degli utenti. WhatsApp, l’aggiornamento che migliora la registrazione dei messaggi vocali Ognuno di voi, almeno una volta, avra' provato ...

“rivoluzione al Tg5”. Cambio epocale a Mediaset. Dimenticate “questo” telegiornale : completamente nuovo e già si sa che diverrà storia. Qualcuno ha già notato che niente è più come prima. Anche voi? : Rivoluzione al Tg5. Si tratta di un Cambio epocale della rete ammiraglia di Mediaset che non può passare inosservato. Ma che cosa riguarda questo cambiamento tanto rivoluzionario? Si tratta di un restyling grafico che riguarderà il logo della rete e Anche quello del Tg5. come si legge sul sito di Davide Maggio “Ad anticipare l’imminente rifacimento (a cui manca solo l’ufficialità) è stata la stessa azienda, che nei giorni scorsi ha messo online ...

Le ragioni economiche che bloccano la rivoluzione energetica green : Le rinnovabili ci sono come dimostra il caso del Portogallo. Ma i costi di transizione rimangono enormi in un mondo da anni 'programmato' a funzionare con i combustibili fossili

Le ragioni economiche che bloccano la rivoluzione energetica green : Produrre tutta l’energia di cui abbiamo bisogno in modo pulito per alimentare intere città e sistemi produttivi è una sfida enorme. Per questo ogni volta che qualcuno riesce a dimostrarne la fattibilità – su media o larga scala – si crea un caso che fa (buona) notizia. L’ultima arriva dal Portogallo dove nel mese di marzo 2018 l’energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili è stata superiore ...

Di Maio dice che Salvini deve scegliere “fra rivoluzione e restaurazione” : Durante la puntata di ieri di Dimartedì lo ha invitato esplicitamente a "mollare" Berlusconi e allearsi col M5S The post Di Maio dice che Salvini deve scegliere “fra rivoluzione e restaurazione” appeared first on Il Post.

40 anni di Goldrake - la rivoluzione che mangia insalate di matematica : E poi avrà fatto indigestione, di libri di cibernetica e insalate di matematica. E noi con lui. Quarant’anni fa Goldrake entrava in scena nel mondo fatato di una generazione di adolescenti italiani. 4 aprile 1978, andava in onda la prima puntata di Atalas Ufo Robot (così era registrato all’anagrafe) su RAI 2. Fu una rivelazione, fu una rivoluzione. E dire che in Giappone – dove era stato ideato tre anni prima – il buon vecchio ...

F1 : che cos’è la “Sprint Race”? Liberty Media pensa ad una rivoluzione del weekend di gara : Liberty Media continua a vagliare nuove soluzioni per attirare le attenzioni di un pubblico giovane. L’ultima idea, secondo quello che riporta il magazine tedesco “Auto Motor und Sport”, è quella della “Sprint Race”. In che cosa consiste? Una gara da 100 km che possa decidere la pole position, eliminando così una sessione di prove libere. Un’ipotesi che, dunque, andrebbe a rivoluzionare l’intero programma del ...

CIOCCOLATA E TEOBROMINA COS'È?/ Ecco perché fa bene - la rivoluzione da L'Aquila : CIOCCOLATA, TEOBROMINA: Ecco perché fa bene anche se non bisogna esagerare. Sono diversi i motivi per cui può essere benefica sia per la salute che per l'umore, ma attenzione alla linea.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:41:00 GMT)

Pacchetti comuni : Fiction cult e film - la rivoluzione per gli spettatori : È tempo di larghe intese televisive. E anche gli acerrimi nemici Sky e Mediaset, scendono a patti dopo la lunga e insensata guerra dei dieci anni. Effetto inevitabile dell'aggressività delle nuove ...

rivoluzione streaming : dall’1 aprile calcio e serie tv visibili anche all’estero : Rivoluzione per i servizi streaming: da domenica sarà attiva la portabilità in tutta Europa per gli utenti L'articolo Rivoluzione streaming: dall’1 aprile calcio e serie tv visibili anche all’estero è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Campidoglio - Meloni lascia il Commercio. Verso addio anche Gennaro (Partecipate). rivoluzione dipartimenti : via 55 dirigenti : Porte girevoli nella Giunta capitolina, ma nessun rimpastone vecchio stile alle porte. “Solo piccole modifiche”, assicurano fonti vicine alla sindaca Virginia Raggi, che comunque non coinvolgeranno i consiglieri eletti in Campidoglio. L’assessore al Turismo e al Commercio, Adriano Meloni, ha annunciato la sua imminente uscita dall’esecutivo. L’amministratore delegato di Expedia tornerà al suo lavoro presso il colosso online dei viaggi entro il ...

Nuove tecnologie e lavoro : i numeri della rivoluzione che avanza : In generale, sia nei paesi sviluppati sia negli emergenti, in occasione di ogni cambiamento strutturale dell'economia l'occupazione ha subito rilevanti modifiche nei valori assoluti e nella ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici Rai - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Fusione nucleare : la rivoluzione del Mit avrà come protagonista anche Eni : Il gruppo italiano acquisirà una quota rilevante del capitale di Cfs con un investimento iniziale di 50 milioni di dollari.