La responsabilità sociale dei capitali

Responsabilita’ Sociale d’Impresa : Una priorità per Utilitalia! : Il convegno di Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia) “Sostenibilità e rendicontazione non finanziaria. Una nuova strategia di crescita per le imprese di Utilitalia”, ha analizzato i punti cardine delle imprese dei servizi pubblici che guardano alla sostenibilità sia per la crescita che per la qualità e l’efficacia, e che vengono coniugate secondo le linee della responsabilità Sociale d’Impresa. In particolare, ...