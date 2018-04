La molteplice reazione del Pd a Di Maio Franceschini | Ora serve riflettere

huffingtonpost

(Di sabato 7 aprile 2018) Ladel Pd all'apertura fatta da Luigi Di("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Die tenere comunque unito il Pd nella risposta. L'opposto di quanto sta accadendo: rispondiamo affrettatamente e ci dividiamo tra noi. Fermiamoci e ricominciamo".Mentre le agenzie battono la replica di, contemporaneamente arrivano le reazioni dei renziani. Per Ettore Rosato "Dicontinua a dare la responsabilità della sua incapacità di trovare un accordo per il governo alla legge elettorale. L'ha già fatto, lo rifarà ogni ...