La marijuana di J-Ax Maria Salvador in vendita - il rapper : “Un piccolo passo verso la libertà” (video) : In vendita la marijuana di J-Ax dal nome Maria Salvador: attraverso i social, il rapper ha annunciato ai fan e ai followers una nuova iniziativa! Dal 14 aprile sarà possibile acquistare al seguente sito la marijuana di J-Ax, che ha mostrato la confezione del suo prodotto con un immagine postata su Instagram. Disponibile online e in alcuni rivenditori autorizzati, Maria Salvador è una varietà pregiata, che sprigiona un dolce aroma alla ...