La madre è in ospedale a partorire | il padre va a fare la spesa | bimbo cade dalla finestra

Gela - neonato trovato morto in ospedale accanto al letto della madre : Mistero a Gela , dove i carabinieri indagano per fare luce sulla morte di un neonato di appena tre giorni, avvenuta la scorsa notte mentre dormiva nella culletta vicino al letto della madre ricoverata ...

Roma - scontro tra auto : madre e figlio in ospedale : Una madre e il figlio sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale , dopo un incidente stradale avvenuto all'Infernetto, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando della Capitale ...

Catania - ragazza di 25 anni muore in ospedale per il morbillo. La madre : “Me l’hanno ammazzata” : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze da morbillo all’ospedale Garibaldi di Catania. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una ...

Parto choc : il piccolo viene al mondo così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo bimbo - che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

“Mamma - mi aiuti?”. A 10 anni si ritrova in sedia a rotelle. Non riesce più ad allacciarsi le scarpe - la madre sottovaluta - la tragedia. Una piccola caduta in campo - poi l’ospedale. Una famiglia distrutta : “Il nostro mondo si è frantumato” : Alfie Butt è un bambino come tanti, a 10 anni nella sua vita c’era la famiglia, la scuola e gli amichetti e mai avrebbe immaginato che di lì a poco sarebbe iniziato un assurdo calvario. Tutto è iniziato quando ha chiesto inaspettatamente alla mamma di allacciargli le scarpe, perché lui non ci riusciva. La donna ha subito pensato che il piccolo si fosse fatto male a un piede giocando mentre giocava a calcio e poi come tutte le ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Isola dei Famosi - la madre della Cipriani : "Per gli abusi finì in ospedale sotto choc" : La mamma di Francesca Cipriani è tornata a parlare della figlia a Domenica Live , in particolare la donna ha raccontato di un drammatico episodio che ha segnato terribilmente la vita della naufraga ...

madre e figlia uccise in casa in Brianza Un parente piantonato in ospedale : Le due donne avevano 85 e 57 anni. Poco prima del rinvenimento dei cadaveri un uomo 75enne, fratello e zio delle donne, convivente con entrambe, è stato colto da malore all’interno di un bar poco distante dall’abitazione

Brianza - trovati in casa i cadaveri di madre e figlia : sospetti su un familiare piantonato in ospedale : Le donne in avanzato stato di decomposizione. Poco prima del rinvenimento dei corpi, un uomo - fratello e zio delle due donne - si è sentito male in un bar. In...