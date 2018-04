La lezione all' università cattolica | Dio è bisessuale | trans e negro

Il Real infligge una dura lezione alla Juventus : 0-3 e bianconeri virtualmente eliminati : Evidentemente la Juventus non ha feeling con la Champions League , lo dice la storia, lo dicono i numeri. I bianconeri sono stati sconfitti pesantemente in casa dal Real Madrid del grande ex Zinedine ...

La soluzione sta nel Parlamento. La lezione di Giovanni Sartori davanti allo stallo politico di oggi : Classico è, per Italo Calvino, quel libro o quell'autore che "non ha mai finito di dire quel che ha da dire". Non è un caso che mi sia tornata alla mente questa definizione mentre pensavo alla figura intellettuale di Giovanni Sartori. Ormai è un anno che non possiamo più ascoltare dalla sua viva voce o leggere dalla sua vivace penna quello che pensa della situazione politica italiana e della nostra malandante ...

Le “lezione” del Sassuolo alle milanesi : subito il rimborso biglietti per la gara col Napoli : Le “lezione” del Sassuolo alle milanesi: subito il rimborso biglietti per la gara col Napoli “Lezione” alle milanesi: Sassuolo, subito il rimborso dei biglietti per la gara col Napoli Continua a leggere

FR : elezione Consiglio di Stato - PLR prende un seggio alla sinistra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Lega soddisfatta dopo l'elezione di Fico alla Camera e di Casellati al Senato : Il neo presidente della Camera Roberto Fico incontra Giancarlo Giorgetti poco dopo le 11, in un corridoio vicino l'aula di Montecitorio. "Ho sentito tanto parlare di lei", dice il braccio destro di Matteo Salvini all'uomo indicato dai 5 Stelle. Lui, Fico, lo scorso gennaio aveva garantito che il Movimento "mai sarebbe stato alleato con la Lega anche dopo il voto: siamo geneticamente diversi". Ma per il Carroccio è acqua passata: tra il ...

Elezione Fico e Alberti Casellati - il Pd : “Un fatto politico : è nata maggioranza. A parti invertite urla all’inciucio con il criminale” : “Un fatto politico, a differenza di quanto diceva il M5s”, lo chiama il reggente Maurizio Martina annunciando che il Pd sarà forza di minoranza e si prepara “per essere l’alternativa alla destra e ai Cinque Stelle”. Nelle fila dei dem, le sue parole sono le più istituzionali, mentre in area renziana l’analisi dopo l’Elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati è ficcante. Per Lorenzo ...

M5s interrompono Napolitano - non si trattengono alla notizia dell’elezione di Fico alla Camera. Abbracci e commozione : Mentre Roberto Fico viene eletto presidente della Camera (guarda il video) i senatori M5S non trattengono la gioia, e interrompono Giorgio Napolitano che sta leggendo i voti per la presidenza del Senato con un lungo applauso. Abbracci e commozione, e Toninelli fa il segno della vittoria L'articolo M5s interrompono Napolitano, non si trattengono alla notizia dell’elezione di Fico alla Camera. Abbracci e commozione proviene da Il Fatto ...

Roberto Cavalli guest al Pitti Uomo per la prima collezione di Surridge : È il ritorno di uno dei campioni dell'Italian style, uno dei marchi che hanno reso Firenze capitale della moda nel mondo, e allo stesso tempo l'occasione per sottolineare il nuovo corso del brand, ...

Camere - verso l’elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra : Casellati al Senato - Fico alla Camera : Camere, verso l’elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra:Casellati al Senato, Fico alla Camera Oggi si elegge il nuovo presidente di Palazzo Madama, servono 161 voti. Dal vertice del centrodestra esce un nome comune e la bocciatura di Fraccaro alla Camera. “La convergenza con M5s – si legge in una nota del centrodestra – non […]

Camere - verso l'elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra : Casellati al Senato - Fico alla Camera : Oggi si elegge il nuovo presidente di Palazzo Madama, servono 161 voti. Dal vertice del centrodestra esce un nome comune e la bocciatura di Fraccaro alla Camera. "La convergenza con M5s - si legge in una nota del centrodestra - non è legata alla formazione del governo"

Elezione delle Camere - accordo M5S-centrodestra : Fico alla Camera e Berlusconi lancia Casellati al Senato : accordo Cinque Stelle e centrodestra per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Il M5S voterà Roberto Fico presidente alla Camera sin dalla prima chiama di sabato 24 marzo. È...

Camera dei deputati : seconda fumata nera per elezione presidente. A vuoto anche il voto al Senato. Fi dalla terza voterà Romani - DIRETTA : fumata nera nell'Aula della Camera anche alla seconda votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum dei due terzi dei votanti, contando anche le schede bianche, richiesto dal ...

Dall'acqua alla terra : arena presenta la sua nuova collezione Sportswear. Rosolino e Dotto testimonial. E c'è la partnership con Urban ... : Siamo particolarmente felici di poter contribuire alla crescita di questa associazione, basata sulla passione per lo sport, che si prefigge di avvicinare sempre più persone al mondo della corsa, nel ...

Camere - l’elezione dei presidenti tra scrutini - blitz - franchi tiratori e ballottaggi. Regole - candidati e aneddoti : Nomi bruciati, schede bianche, iniziali puntate, voto segreto. Il nuovo Parlamento, paralizzato, comincia oggi un corpo a corpo che nessuno sa dove porterà. Le incognite sono innumerevoli in uno scenario fluido come si è visto dai molti colpi di scena delle ultime ventiquattro ore. E si aggiunge poi il “mistero” del segreto dell’urna e quindi della parola che torna di tanto in tanto: franchi tiratori. Il ricordo del dramma dei ...