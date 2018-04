La Juventus passa a fatica a Benevento | 4-2 e bianconeri a più sette sul Napoli

Benatia - la difesa della Juventus ritrova l'anello tra passato e futuro : TORINO - La sua presenza non avrebbe probabilmente cambiato l'esito della partita con il Real Madrid , per quanto il suo sostituto, Andrea Barzagli , si sia assunto molte responsabilità sul primo gol: ...

Juventus - Pjanic : "A Madrid per provare a passare il turno" : Il centrocampista bianconero commenta la pesante sconfitta con il Real di due giorni fa: "Il gol subito all'inizio ci ha fatto male. Potevamo fare meglio e al Bernabeu può succedere di tutto"

Ronaldo stende la Juventus. Allo 'Stadium' il Real passa 3-0 : Un gol di rapina e una rovesciata volante da storia del calcio di CR7 spianano la strada della semifinale ai blancos. Il portoghese confeziona anche l'assist per il tris di Marcelo. Neppure un miracolo nel ritorno al 'Bernabeu' permetterebbe ai bianconeri il passaggio del turno

Juventus-Real Madrid - Zidane LIVE : 'Cardiff è il passato. Allenare la Juve? Mai dire mai' : Juventus-Real Madrid, atto secondo. Almeno per Zinedine Zidane , in veste di allenatore dei blancos . Dopo la finale di Cardiff, stavolta la sfida si giocherà in 180' e varrà l'accesso alle semifinali ...

Calciomercato Roma - Cristante è vicino : sorpassata la Juventus : Mentre il campionato si ferma per la pausa delle nazionali la Roma affonda il colpo sul Calciomercato e, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe sempre più vicina a Bryan Cristante dell'Atalanta. L'ex centrocampista del Milan, infatti, è il primo obiettivo della Roma che avrebbe alzato l'offerta fino a 35 milioni di euro pur di ...

La Juventus orgogliosa del suo muro : 'Con questi due non si passa!' : TORINO - Avere la miglior difesa del campionato , 15 reti incassate nelle 29 gare giocate finora, non è certo una novità per la Juventus , ma terminare 10 partite di fila mantenendo la porta inviolata ...

Napoli - Sarri : 'In passato la Juventus aveva già vinto il campionato' : 'Se siamo a due punti vuol dire che stiamo facendo bene, negli anni scorsi la Juve a quest'ora aveva praticamente già vinto il campionato. Dobbiamo continuare, le gare nel finale di stagione saranno ...

Zidane : 'Volevo evitare la Juventus - abbiamo il 50% di possibilità di passare' : Dieci mesi dopo la finale di Cardiff il Real Madrid ritrova la Juventus di Massimiliano Allegri sulla sua strada. Questa volta saranno i quarti di Champions League, un doppio confronto che si annuncia ...

Napoli - la Juventus sorpassa ma Sarri non si arrende : “Cercheremo di rompere i coglioni fino alla fine” : “Abbiamo fatto una buona partita, rispondendo bene alla sconfitta con la Roma. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, inaspettatamente in salute, ma noi a livello di impegno e abnegazione abbiamo fatto bene pur non riuscendo a sfruttare le occasioni”. Così l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Inter. “Addio sogno scudetto? Non siamo né la squadra più ricca né la più forte d’Italia – ha ...

Juventus - Chiellini : 'Domenica puntiamo a sorpassare il Napoli' : ... ' Siamo sempre dietro al Napoli e, visto che giochiamo prima del Napoli, speriamo di passare in testa domenica, magari per un paio d'ore, poi si vedrà - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. ...

La Juventus batte il Tottenham in rimonta a Wembley e passa ai quarti di Champions : Grandissima impresa della Juventus negli ottavi di finale di Champions League . Allo stadio londinese di Wembley i bianconeri hanno battuto per 2-1 il Tottenham e si sono qualificati per i quarti di ...

Risultati Champions League / Diretta gol live score : impresa Juventus - ai quarti! Passa anche il City : Risultati Champions League: Diretta gol live score, la Juventus ribalta il Tottenham e vola ai quarti con i gol di Higuain e Dybala, il Manchester City perde ma avanza senza problemi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:32:00 GMT)

Tottenham-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri passa al 4-4-2 - Higuain dal 1' : Tottenham-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri passa al 4-4-2, Higuain dal 1′ Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus, probabili formazioni- Tutto pronto per il big match di questa sera tra Tottenham-Juventus. Si parte dal 2-2 dell’Allianz Stadium. Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri sarebbe pronto ...

Juventus si qualifica ai quarti se.../ Champions League - i risultati utili contro il Tottenham per passare : Juventus si qualifica ai quarti se... i risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 05:35:00 GMT)