La Juve vince 4-2 a Benevento | ma che fatica Il ko in Champions ha lasciato il segno 

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Juventus - Pjanic/ “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo - la Champions prima o poi la vinceremo” : Juventus, parla Pjanic: “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo, la Champions prima o poi la vinceremo”. Il centrocampista bianconero intervistato dai microfoni di Sky Sport(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Juventus - il processo dopo il ko con il Real Madrid : con i conti a posti - in Europa non si vince : In molti parlano della rovesciata di Ronaldo. Quasi tutti. Anche noi. Ci domandiamo: 'È questo il gol più bello di sempre nella storia della Champions League?'. Ma la domanda è sciocca e - diciamolo - ...

Benevento - Diabaté : 'Non è finita qui. Con la Juventus possiamo vincere' : Cheick Diabaté , autore di due reti nel successo del Benevento sul Verona , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida: 'Sono davvero molto contento, sono venuto qui per dare il mio contributo e non è finita qui. Ringrazio tutti i giorni Dio, voglio battermi per la gente e per la salvezza. ...

Esordio col botto di Canale 20 : i dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid - la partita vince la serata tv! : L’azzardo di Mediaset è stato premiato da una valanga di ascolti. Il Biscione aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid in diretta tv su Canale 20, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità ...

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018. Vince Juve-Real Madrid sul 20 (6 - 6 mln – 23.35%) - Isola 21.2% - male Questo Nostro Amore (12.7%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...

Ronaldo stende la Juve - all’Allianz il Real vince 3-0 : Al minuto 19’ della ripresa, di fronte alla spettacolare, incredibile, pazzesca rovesciata di Cristiano Ronaldo che ha messo in ginocchio la Juventus, l’Allianz Stadium si è alzato in piedi e ha cominciato a battere le mani, incurante del fatto che quella prodezza probabilmente significava l’eliminazione dalla Champions League. Ma è stato troppo be...

Juventus si qualifica se.../ Real Madrid - Champions : risultati utili - vincere oggi obbligo per la semifinale? : E' ancora presto per analizzare i risultati che la Juventus ha a disposizione per qualificarsi alla semifinale di Champions League, ma si può "studiare" la strategia per l'andata dei quarti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Buffon suona la carica : “La Juve sa come vincere titoli” : Una missione quasi impossibile per la Juve di Gigi Buffon che trova sulla sua strada il Real Madrid. La Champions

Champions - Zidane : "Questa Juve è cresciuta ancora - sarà dura. Ha mentalità vincente come il Real Madrid" : Il tecnico degli spagnoli: "Ancelotti mi aveva detto che era ancora più bello vincere in panchina e... l'ho provato"

