La Francia celebra l' Italia del ' noir' al Quais du Polar di Lione

In Francia un'attivista vegana è stata condannata per aver celebrato l'uccisione di un macellaio nell'attentato di Trèbes : Aveva scritto su Facebook che trovava giusto che "un assassino sia stato ucciso da un terrorista"