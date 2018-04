La fisica e la complessità delle ragnatele di Spider-Man PS4 spiegata dagli sviluppatori

optimaitalia

(Di sabato 7 aprile 2018) Inutile dirlo, nel gameplay di-Man per PlayStation 4 di Insomniac Games la feature dello "sparare"sarà un elemento fondante, trattandosi di uno dei tratti caratteristici dell'Uomo Ragno in ogni sua incarnazione mediale. Il recente coverage di Game Informer, che ha svelato la data di uscita della nuova esclusiva Sony insieme a nuove informazioni su trama e giocabilità, ha svelato anche come glihanno approcciato ladel supereroe Marvel.Le nuove informazioni provengono da un video inedito, pubblicato sulle pagine di Game Informer e che mostrano un'intervista aglidi-Man per PS4: in particolare, il creative director Bryan Intihar e il game director Ryan Smith parlano di come il team di sviluppo ha affrontato e approcciato lae la dinamicadi Spidey, sia per quanto riguarda l'esplorazione ...