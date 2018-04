La Fiorentina vince 2-0 in casa della Roma | pari 1-1 tra Spal e Atalanta

Serie A - la Fiorentina vince 2-0 a Roma : 19.55 Sesta vittoria di fila della Fiorentina che passa 2-0 all'Olimpico con la Roma. Viola in vantaggio dopo soli 7' con Benassi con un sinistro a fil di palo. I giallorossi provano a reagire, ma il palo ferma Dzeko (12'). A fine 1° tempo arriva il raddoppio dei toscani con Simeone con la difesa della Roma imbabolata (39'). Nella ripresa grande pressione dei giallorossi che però collezionano solo traverse con Schick (74') e Fazio (75'), ...

Emozione a Udine - la Fiorentina vince per Astori : Un mese fa a Udine la tragedia di Davide Astori, che morì nell'albergo sede del ritiro della Fiorentina. Ieri la squadra di Pioli ha onorato il suo capitano vincendo la gara che si sarebbe dovuta ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

DIRETTA / Udinese Fiorentina (risultato live 0-1) streaming video e tv : Rigore vincente di Veretout! : DIRETTA Udinese-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Viareggio Cup - Fiorentina in finale : 4-1 alla Juve. Attende la vincente di Inter-Parma : JUVENTUS-Fiorentina 1-4 7' Lakti , F, , 13' Diakhate , F, , 51' Montaperto , J, , 53' Gori , F, , 93' Diakhate , F, Giornata di semifinali al Torneo di Viareggio, Juventus-Fiorentina e Inter-Parma le ...

Il Milan vince sul Chievo. Fiorentina e Cagliari ok con il Var : Roma, 18 mar. , askanews, Il Milan soffre ma supera il Chievo 3-2 in rimonta con un gol di André Silva. L'Atalanta asfalta il Verona al Bentegodi , 5-0, . Il Cagliari vince in rimonta a Benevento con ...

Fiorentina - Sportiello : 'La Sampdoria è vicina : bisogna vincere per l'Europa' : Il portiere della Fiorentina Marco Sportiello ha parlato così a Premium Sport prima della sfida col Torino: 'Siamo vicini all'Europa, siamo a sei punti di distanza dalla Samp. C'è un campionato ancora da vivere. La trasferta di oggi sarà molto importante, ci servono punti'...

La Fiorentina vince in nome di Astori : 14.31 La prima volta della Fiorentina senza il suo capitano Davide Astori è un mix di emozioni fortissime, con la squadra di Pioli che sfoga il suo dolore battendo 1-0 al 'Franchi' il Benevento. La gara parte e si ferma al 13' (il numero di maglia di Astori),con lo stadio che diventa un muro viola.Impressionante.Si prova a giocare:due palle-gol per Simeone e stacco vincente di Vitor Hugo su angolo Saponara (25'). Per i sanniti pericoloso ...

La Fiorentina supera il Chievo 1-0 e torna a vincere in casa dopo tre mesi : Battendo 1-0 il Chievo la Fiorentina è tornata a vincere al Franchi dopo quasi tre mesi: l'ultimo successo risaliva al 3 dicembre scorso, al 3-0 sul Sassuolo. Uomo della partita, condizionata dal ...

Bologna-Fiorentina 1-2 - Pioli torna a vincere : Bologna-Fiorentina 1-2, Pioli torna a vincere Bologna-Fiorentina 1-2, Pioli torna a vincere Continua a leggere L'articolo Bologna-Fiorentina 1-2, Pioli torna a vincere sembra essere il primo su NewsGo.

Serie A Bologna - Donadoni : «Fiorentina - non meritavi di vincere» : Bologna - Roberto Donadoni ha incassato una sconfitta che sente di non meritare. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium dopo l'1-2 contro la Fiorentina: "Non siamo stati bravissimi, va ...