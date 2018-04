La festa di fidanzamento di Alex e Jo tagliata da Grey’s Anatomy 14×18 in un episodio

optimaitalia

(Di sabato 7 aprile 2018) Grey's14x18 è stato unmonco. Alcune scene girate dal cast non sono finite nel montaggio finale, con grande sorpresa degli stessi protagonisti.Camilla Luddington, in particolare, ha fatto sapere al pubblico che sono state tagliate le scene relative alladidie Jo: nulla di grandioso, una semplice festicciola in ospedale tra le corsie del reparto di pediatria, con un velo fatto di garza e una maglietta bianca a simboleggiare l'abito che la specializzanda indosserà durante le nozze. Eppure, vista l'inconsistenza di quest', quelle scene avrebbero avuto perlomeno la funzione di rallegrare gli spettatori appassionati di questa coppia tanto martoriata nelle ultime stagioni e ora finalmente ad un passo dalla felicità.In unche tutto sommato non ha riservato grossi colpi di scena né grandi avanzamenti della trama orizzontale, ...