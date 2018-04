La domenica della maratona | Roma sfida Milano | Parigi e Rotterdam

domenica a Bologna verrà disinnescata una bomba della Seconda guerra mondiale : 9.401 persone saranno evacuate, e ci saranno modifiche alla circolazione di auto, mezzi pubblici, treni e aerei The post Domenica a Bologna verrà disinnescata una bomba della Seconda guerra mondiale appeared first on Il Post.

E' morto Ignazio Scardina - giornalista della domenica Sportiva e 90° Minuto : Un altro lutto colpisce il mondo del giornalismo e dello sport raccontato in tv. Dopo l'addio di Giorgio Bubba solo qualche giorno fa, oggi a 70 anni (ne avrebbe compiuto 71 il prossimo 3 agosto) è morto Ignazio Scardina, voce delle storiche trasmissioni Rai La Domenica Sportiva e 90° Minuto e capo della redazione calcistica di Rai Sport per 7 anni, dal 2000 al 2006.A dare notizia della sua scomparsa ci ha pensato la famiglia con un post ...

Perugia - la Città della domenica supera 5mila presenze a Pasquetta : Intanto la Città della Domenica, che d'ora in poi resterà aperta tutti i giorni dalla mattina al tramonto, si prepara ad un nuovo weekend che riconferma gli spettacoli western e le visite guidate nel ...

Licia Maglietta : "Amo la donna della domenica : il libro mi piace più del film" : Lei qui a Torino ha recitato in diversi teatri, in primis al Carignano, dove ha proposto spettacoli come il 'Tartufo' di Moliére accanto a uno dei suoi maestri, Carlo Cecchi. Qual è il ricordo ...

Favola della domenica – Il bottone : C’era una volta un bottone che cercava un’asola con cui combaciare perfettamente. Era stato fabbricato con molta cura da un artigiano che aveva fama di creare oggetti preziosi e originali. Il bottone era adornato da pietre argentate e cristalli luminescenti. All’inizio fu usato come ornamento da una principessa moderna di nome Rossana che lo appuntò sulla scollatura di un abito da sera. Poi, per capriccio, lo scucì e lo regalò a sua cugina ...

IVANA SPAGNA/ E le sue esperienze sensoriali : "Mi danno della matta - ma non lo sono!" (domenica In) : IVANA SPAGNA, celebre cantante italiana, questo pomeriggio è ospite a Domenica In su Rai 1, per un affascinante e nostalgico tuffo negli anni Ottanta cantando la hit Easy Lady.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:56:00 GMT)

Anticipazioni domenica In : tutti gli ospiti della puntata di Pasqua - 1 aprile 2018 : Domenica 1 aprile su Rai 1 si festeggia la Pasqua assieme a Domenica In. Il tema principale di questo nuovo appuntamento con Cristina Parodi è rappresentato dagli anni ’80. Non mancherà il ricordo dello straordinario Fabrizio Frizzi, che proprio negli anni ’80 condusse “Tandem”, uno dei suoi primi programmi, di cui verranno proposti alcuni spezzoni. Nello studio di Rai 1 arriveranno poi alcuni cantanti simbolo degli anni ...

“Era solo un taglietto”. E la sua vita è un inferno. Prepara il pranzo della domenica per figlie e nipotini - poi si accorge di quella ferita da nulla : la sottovaluta - ma fa malissimo. Le conseguenze sono devastanti : Una giornata felice in famiglia si è trasformata in una tragedia inconcepibile. Una sciocca disattenzione ha compromesso per sempre la vita di una donna inglese di 54 anni. Margeurite Henderson in una domenica come tante aveva organizzato un pranzo presso la sua abitazione a Crosshill in Scozia. In casa figlie e nipotini per trascorrere del tempo sereno insieme. Mentre Preparava il pranzo la nonna britannica si era fatta un taglietto da ...

Cristina Parodi boom! Parole al veleno contro D’Urso : l’intervista fiume della conduttrice di ”domenica In” : Non ci va tanto per il sottile Cristina Parodi nei confronti della rivale Barbara D’Urso e il suo programma ”Domenica Live”, con cui si scontra ogni domenica pomeriggio e la maggior parte delle settimane esce sconfitta. La conduttrice di ”Domenica In” non si è sottratta ad alcune spinose questioni che da mesi tengono banco sui social e tra gli addetti ai lavori, in primis gli ascolti. La sfida tra le due ...

La super Pasqua alla Città della domenica : i nuovi cuccioli e ritornano anche kart - gommoni e maneggio - oltre alle visite guidate agli ... : Il parco perugino, che ha appena inaugurato una nuova stagione turistica, si prepara a ricevere i suoi ospiti con una ricca programmazione, a partire dagli spettacoli: sabato 31 marzo quello del ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 : conferme sul “Crash” all’alba del giorno di Pasqua - domenica 1 Aprile. La riservatezza della Cina rende tutto più difficile : La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 da 8,5 tonnellate, in caduta verso la Terra, sta viaggiando ad una velocità di 29.000 km/h. Tiangong-1 attualmente gira intorno alla Terra ogni 88 minuti circa ad un’altitudine media di 200 km circa. Quando raggiungerà i 70 km circa dalla superficie comincerà il suo infuocato rientro. Sulla base di questi dati, l’Agenzia Spaziale Italiana ha stimato la data del rientro, soggetta a variazioni in funzione ...