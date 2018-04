Kimi Raikkonen | GP Bahrein 2018 | “Sono molto deluso | volevo la pole position | ma ho

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Kimi Raikkonen davanti a tutti - Vettel quinto. Risalgono le Red Bull - imprecise ... : Alle ore 17.00 sarà la volta delle qualifiche, quanto mai importanti, con il campione del mondo in carica che sarà gravato di cinque posizioni di penalità. classifica TEMPI FP3 GP Bahrein 2018 Pos. N.

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 3. Kimi Raikkonen ancora primo! Dietro le due Red Bull - Sebastian Vettel quinto : È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Kimi Raikkonen davanti a tutti - Vettel quinto. Risalgono le Red Bull - imprecise le Mercedes : Continua il fine settimana perfetto del Gran Premio del Bahrein per Kimi Raikkonen. Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, infatti, il finlandese della Ferrari ha stampato il miglior crono anche nella FP3 disputata nel primo pomeriggio con 1:29.868. Una prestazione quasi simile a quanto visto ieri ma, quello che stupisce, sono i distacchi rifilati a tutti. Le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo (seconde e terze) accusano oltre ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari multata di 5000 euro per unsafe relase con Kimi Raikkonen : La Ferrari è stata multata di 5000 euro dal collegio dei commissari sportivi del GP del Bahrain a causa di un “unsafe release” sulla vettura di Kimi Raikkonen durante le prove libere 2. Il finlandese, infatti, è tornato ai box per sostituire le gomme supersoft ma alla ripartenza dal pit stop ha capito che l’anteriore destra non era stata serrata nel modo corretto. A quel punto lo scandinavo ha accostata la vettura ...

Kimi Raikkonen - GP Bahrein 2018 : “Un buon inizio di weekend - lo stop è stato dovuto ad una gomma mal fissata” : Kimi Raikkonen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Bahrein con il miglior tempo assoluto ma tutto questo non fa sì che il finlandese si sbilanci in maniera particolare. “Ice Man” preferisce mantenere i piedi ben saldi al terreno, anche se è stato in grado di distanziare la Mercedes di mezzo secondo e la Red Bull di oltre nove decimi. Un buon inizio di fine settimana? “Sono soddisfatto del lavoro effettuato oggi – ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti a tutti : Kimi Raikkonen precede Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è quarto : C’è la Ferrari davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrein. Il più veloce dei due piloti della Rossa è stato Kimi Raikkonen, che ha stampato un convincente 1’29″817, abbassando quindi notevolmente il limite imposto al mattino da Daniel Ricciardo (1’31?060). Sebastian Vettel è vicinissimo, separato dal compagno di squadra di soli 11 millesimi, confermando le ottime impressioni lasciate dalla sessione ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen vola davanti a Vettel - Mercedes a mezzo secondo - Red Bull più indietro : Kimi Raikkonen (Ferrari) conferma il suo ottimo avvio di stagione e fa segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrein 2018. Il finlandese, infatti, ha centrato un eccellente 1:29.817 (SuperSoft) precedendo il compagno di scuderia Sebastian Vettel di appena 11 millesimi. Le due “Rosse” sono state le uniche vetture a scendere sotto il muro dell’1:30, lasciando le Mercedes a oltre mezzo ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen : “Voglio andar forte la domenica. Il nuovo format nel 2021? Mi interessa poco” : Nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1, Kimi Raikkonen ha espresso il proprio pensiero a riguardo dei temi del momento, non perdendosi in chiacchiere come è solito fare. Il finlandese ha analizzato quanto è accaduto in Australia: “E’ stato un weekend lineare, avremmo potuto fare di più. Ma ogni volta è lo stesso, c’è sempre qualcosa su cui migliorare. Ovviamente ...