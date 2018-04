Kate Hudson è incinta per la terza volta | sarà una femmina

vanityfair

(Di sabato 7 aprile 2018) Il terzo figlio di Hateuna. Lo rivela l’attrice via social, come è ormai consuetudine fare tra le celeb, con un video postato sul suo profilo Instagram, che la ritrae allegra, tra coriandoli e palloncini, in abito bianco e con un pancino ormai evidente. «Io i bambini, Danny e la famiglia siamo felicissimi per la piccola in arrivo!». https://www.instagram.com/p/BhPKzU8AMhT/?hl=en&taken-by=è già mamma di due maschi, Ryder, 14 anni, nato dal matrimonio con Chris Robinson e Bingham, 6 anni, è figlio di Matthew Bellamy, frontman dei Muse. Il padre della piccola in arrivo è Danny Fujikawa, ex chitarrista dei Chief, con il quale l’attrice vive una storia d’amore da oltre un anno, ma che conosce da quindici. La figlia di Goldie Hawn confessa che i primi mesi non sono stati affatto facili. «È stato il peggiore primo trimestre di ...