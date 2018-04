Juventus in campo di nuovo contro il Real Madrid? Ah no era il Benevento | solo

Calciomercato Juventus - accordo totale con Emre Can : ecco come cambia il centrocampo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla debacle in Champions League nell’andata dei quarti di finale, 0-3 davanti al pubblico amico che ha compromesso la qualificazione, vicine allo zero le possibilità di superare il turno. I bianconeri adesso possono concentrarsi sul mercato, l’intenzione è rinforzare la rosa per la prossima stagione. Nelle ultime ore accordo totale con il centrocampista Emre Can che arriva a ...

Juventus in campo a Vinovo : Mandzukic resta il grande dubbio di Allegri : TORINO - Juventus a Vinovo per l'allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest'ultimo in dubbio per la sfida Champions ...

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Kessié giganteggia in mezzo al campo - Bonaventura che spreco! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Milan - Cutrone/ “Se segno alla Juventus faccio dieci giri di campo - a Buffon ho già fatto gol - le offerte..." : Milan, parla Cutrone: “Se segno alla Juventus faccio dieci giri di campo, tante offerte per me, a Buffon ho già fatto gol”. L’intervista del baby rossonero in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:01:00 GMT)

Juventus - le manovre a centrocampo : Pellegrini e... : TORINO - Tra l'Italia e la Premier League, anche il mercato dei centrocampisti sta per entrare nel vivo. Monta l'attesa nei confronti del tedesco Emre Can che tarda a decidersi. Per ora l'unica ...

La Juventus in campo all’MLS All Stare Game 2018 : appuntamento il 1° agosto : La stagione volge al termine e la Juventus, come tutti i grandi club, è già al lavoro per programmare le amichevoli che la vedranno impegnata la prossima estate. Il club bianconero è stato scelto per prendere parte all’edizione 2018 del tradizionale Major League Socces All-Star Game, lo spettacolare match in cui scenderanno in campo i […] L'articolo La Juventus in campo all’MLS All Stare Game 2018: appuntamento il 1° agosto è ...

Juventus - Bernardeschi scalpita e si rivede già in campo : TORINO - Entrato nella Juventus in punta di piedi, nonostante il clamore suscitato dai circa 40 milioni di euro investiti dai campioni d'Italia per strapparlo alla Fiorentina di cui era il simbolo ...

Quarti di finale Champions League : tutte le date e il calendario. Programma - orari e tv. In campo Juventus e Roma! : Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo anche quali saranno ...

Quarti di finale Champions League : tutte le date e il calendario. Programma - orari e tv. In campo Juventus e Roma! : Sono stati definiti i Quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le migliori otto squadre d’Europa si sfideranno tra di loro, la corsa verso la finale di Kiev è entrata nel vivo. L’urna di Nyon ha svelato tutti gli abbinamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. L’Italia affida le proprie speranze a Juventus e Roma che però hanno pescato due avversarie terribili: i ...

DIRETTA / Juventus Rijeka (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! (Viareggio Cup) : DIRETTA Juventus Rijeka: info streaming video e tv. Si accende oggi per la Vecchia Signora la 70^ edizione della Viareggio Cup: sarà esordio complicato per Dal Canto?.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 14:50:00 GMT)

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Champions - la Juventus espugna il campo del Tottenham : decisivi Higuain e Dybala : Champions, la Juventus espugna il campo del Tottenham: decisivi Higuain e Dybala Per i bianconeri la serata era cominciata male con gli “speroni” che erano passati in vantaggio. Poi due gol in cinque minuti hanno ribaltato la partita e permesso il passaggio del turno agli uomini di Allegri. Grande commozione per il minuto di silenzio […] L'articolo Champions, la Juventus espugna il campo del Tottenham: decisivi Higuain e Dybala ...

Juventus - Allegri : "Higuain e Dybala in campo dall'inizio. Buffon : "Il mio futuro? Ho già deciso" : Abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide, il modo migliore per ricordarlo è far bene quello che sappiamo, giocare ed esaltare i valori dello sport. È una sfida molto accattivante, giochiamo in un ...