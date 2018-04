Juventus | Dybala | ' Contento per gol dopo giorni non facili'

Benevento-Juventus 2-4 : triplo Dybala e un gollasso di Douglas Costa stendono le Streghe. Bianconeri sempre più primi - Video e Gol - : Notizie sul tema Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda Allegri: 'Resterà al 100%' ...

Benevento-Juventus 2-4 - tripletta di Dybala : Roma, 7 apr. , askanews, Al Ciro Vigorito la Juventus supera il Benevento per 4-2. Dybala porta 2 volte in vantaggio i bianconeri, che vengono raggiunti altrettante volte da Diabatè, abile a sfruttare ...

Benevento-Juventus 2-4 - i bianconeri allungano in testa alla Serie A. Decide la tripletta di Dybala : La Juventus ha sconfitto il Benevento per 4-2 nell’anticipo della 31^ giornata di Serie A e allunga in testa alla classifica: ora i bianconeri hanno sette punti di vantaggio sul Napoli che domani pomeriggio sfiderà il Chievo al San Paolo. I Campioni d’Italia hanno faticato più del previsto contro il fanalino di coda ma sono riusciti a spuntarla al termine di una settimana caratterizzata dalla pesante sconfitta in Champions League ...

Benevento-Juventus : dalle 15 La Diretta Allegri con Cuadrado-Dybala-Mandzukic : La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel ...

Juventus - Allegri : “Dybala cresce a livello europeo” : “Dybala sta crescendo a livello europeo e con il Real, fino al fallo che gli è costato l’espulsione, aveva giocato una delle migliori partite”. Massimiliano Allegri difende la ‘Joya’ bianconera, nonostante i due falli da cartellino giallo, simulazione ed entrata pericolosa, nella serata di di Champions. “Aveva giocato una partita buona, tirando, facendo un ottimo lavoro di raccordo tra i centrocampisti e gli ...

Juventus - Dybala : 'La sconfitta fa male ma avanti con forza' : 'Le sconfitte fanno sempre male anche quando arrivano contro squadre e campioni così forti. Ora però serve andare avanti: sacrificio, forza, passione e continuare a migliorarsi ogni giorno'. Così ...

Juventus - Dybala non si dà pace : 'Perdere fa male - anche contro un super Real' : Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo' , , la batosta sembra invece bruciare tantissimo a Paulo Dybala . 'Le sconfitte fanno male, fanno sempre ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - CR7 affonda i bianconeri. Sparisce ancora Dybala : è realmente un top player? : Juventus-Real Madrid 0-3- Una notte da incubo per la Juventus. Il Real Madrid impone il suo verdetto vanificando le speranze di qualificazione dei bianconeri già nei primi 90 minuti del doppio confronto. Un Cristiano Ronaldo formato illegale asfalta la retroguardia juventina. Standing ovation per l’attaccante portoghese da parte di tutto l’Allianz Stadium. Il gol in […] L'articolo Juventus-Real Madrid 0-3, CR7 affonda i ...

Il Real Madrid schiaccia la Juventus a Torino : doppio Ronaldo - poi Marcelo | Espulso Dybala : Il Real Madrid schiaccia la Juventus a Torino: doppio Ronaldo, poi Marcelo | Espulso Dybala Il Real Madrid schiaccia la Juventus a Torino: doppio Ronaldo, poi Marcelo | Espulso Dybala Continua a leggere

Pagelle Juventus-Real Madrid 0-3 - Champions League : Ronaldo extraterrestre - Dybala che delusione! Khedira il migliore tra i bianconeri : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Arriva una sconfitta pesante per la Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2018. All’Allianz Arena di Torino i campioni d’Italia sono stati piegati 3-0 dal Real Madrid, trascinato da un Cristiano Ronaldo in serata di grazia, autore di due reti (seconda da urlo: rovesciata in stile cartone animato giapponese) e dell’assist sul tris di Marcelo. Discorso ...

LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid - Champions League in DIRETTA : 0-3 Ronaldo extraterrestre - Dybala espulso : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Real Madrid Buonasera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso. Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni ...

Juventus si qualifica se.../ Real Madrid - Champions : magia di Ronaldo e rosso a Dybala - notte sui bianconeri : E' ancora presto per analizzare i risultati che la Juventus ha a disposizione per qualificarsi alla semifinale di Champions League, ma si può "studiare" la strategia per l'andata dei quarti(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:59:00 GMT)