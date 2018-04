Juventus | Allegri | ' Necessario ricaricare le batterie per un grande finale di stagione'

Juventus - Allegri : 'Reagito con rabbia alla scoppola Real' : 'Era importante tornare subito alla vittoria dopo la Champions - dice il tecnico a Premium Sport - , abbiamo preso i 3 punti faticando e soffrendo. Dobbiamo ricaricare le energie perché ci aspetta un ...

Juventus - Allegri : 'Concesso troppo - ma vittoria importante. Il Real? Magari andiamo in vantaggio dopo 5'...' : Noi mercoledì dobbiamo fare una grande partita perché giochiamo a Madrid e ci vede tutto il mondo. L'ho detto, nel calcio non si può mai sapere, vedremo mercoledì. Poi tutti parlano di Ronaldo, ma io ...

Juventus in campo di nuovo contro il Real Madrid? Ah no era il Benevento : solo individualità ed episodi per Allegri - squadra di De Zerbi fantastica [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Benevento-Juventus : dalle 15 La Diretta Allegri con Cuadrado-Dybala-Mandzukic : La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel ...

Benevento Juventus streaming video e tv : De Zerbi vs Allegri - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Benevento Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del primo anticipo di Serie A, 31giornata.

Juventus - Allegri : “Dybala cresce a livello europeo” : “Dybala sta crescendo a livello europeo e con il Real, fino al fallo che gli è costato l’espulsione, aveva giocato una delle migliori partite”. Massimiliano Allegri difende la ‘Joya’ bianconera, nonostante i due falli da cartellino giallo, simulazione ed entrata pericolosa, nella serata di di Champions. “Aveva giocato una partita buona, tirando, facendo un ottimo lavoro di raccordo tra i centrocampisti e gli ...

Benevento-Juventus - Allegri tra le Streghe e le sirene estere : Oggi alle 15 la Juve può andare a +7 su Sarri. Ma, dopo il ko col Real, tiene banco il futuro di Max: c'è aria d'addio, Inzaghi in pole

Juventus - Allegri : “a Benevento con rabbia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Allegri : 'Sto bene alla Juventus. Champions? Feriti - ma...' : ROMA - 'Col benevento non possiamo assolutamente sbagliare, domani ci va messa rabbia e determinazione in modo da non concedere al Napoli di rientrare in corsa per lo scudetto. Giochiamo alle 15, ci ...

Juventus - Allegri : 'Siamo leoni feriti - ma non ancora morti' : 'Siamo leoni feriti ma non ancora morti'. Così Massimiliano Allegri sulla 'missione impossibilè di rimontare, mercoledì prossimo al 'Santiago Bernabeù, lo 0-3 dell'andata dei quarti con il Real. 'I ...