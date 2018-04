Juventus | Allegri | ' Concesso troppo | ma vittoria importante Il Real? Magari andiamo in

Juventus in campo di nuovo contro il Real Madrid? Ah no era il Benevento : solo individualità ed episodi per Allegri - squadra di De Zerbi fantastica [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Benevento-Juventus : dalle 15 La Diretta Allegri con Cuadrado-Dybala-Mandzukic : La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel ...

Benevento Juventus streaming video e tv : De Zerbi vs Allegri - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Benevento Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del primo anticipo di Serie A, 31giornata.

Juventus - Allegri : “Dybala cresce a livello europeo” : “Dybala sta crescendo a livello europeo e con il Real, fino al fallo che gli è costato l’espulsione, aveva giocato una delle migliori partite”. Massimiliano Allegri difende la ‘Joya’ bianconera, nonostante i due falli da cartellino giallo, simulazione ed entrata pericolosa, nella serata di di Champions. “Aveva giocato una partita buona, tirando, facendo un ottimo lavoro di raccordo tra i centrocampisti e gli ...

Benevento-Juventus - Allegri tra le Streghe e le sirene estere : Oggi alle 15 la Juve può andare a +7 su Sarri. Ma, dopo il ko col Real, tiene banco il futuro di Max: c'è aria d'addio, Inzaghi in pole

Juventus - Allegri : “a Benevento con rabbia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Allegri : 'Sto bene alla Juventus. Champions? Feriti - ma...' : ROMA - 'Col benevento non possiamo assolutamente sbagliare, domani ci va messa rabbia e determinazione in modo da non concedere al Napoli di rientrare in corsa per lo scudetto. Giochiamo alle 15, ci ...

Juventus - Allegri : 'Siamo leoni feriti - ma non ancora morti' : 'Siamo leoni feriti ma non ancora morti'. Così Massimiliano Allegri sulla 'missione impossibilè di rimontare, mercoledì prossimo al 'Santiago Bernabeù, lo 0-3 dell'andata dei quarti con il Real. 'I ...

Juventus - i convocati di Allegri per il Benevento : fuori Bernardeschi : TORINO - Non ci sono Bernardeschi e Barzagli . Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Benevento. Questa la lista: 1 Buffon, 2 De ...

Juventus - Allegri : "Niente contraccolpi. A Benevento con Szczesny - Mandzukic e Cuadrado" : Quello che è successo martedì può succedere nel mondo del calcio e in Champions in particolare quando giochi contro una squadra forte come il Real. Il nostro obiettivo resta il campionato. E non c'è ...