Juve | si pensa a un terzino spagnolo

Dalla Spagna : 'Qualità e talento - la Juventus ripensa ad André Gomes' : TORINO - Ritorno di fiamma. Massimiliano Allegri sarebbe felice di avere André Gomes nella Juventus del futuro. Secondo il sito del quotidiano Mundo Deportivo, il centrocampista del Barcellona è uno ...

Ibrahimovic sbarca in America - ma pensa a Juve-Milan e a Gattuso - : 'In Europa ho fatto la storia, vincendo qualcosa come 33 trofei e avendo la possibilità di giocare per i migliori club e insieme ai migliori giocatori del mondo ha sottolineato -. Tutto quello che ho ...

Il Real pensa alla Juve : Zidane esclude Ronaldo : Zinedine Zidane ha la testa alla Juventus e, fra i convocati per la sfida di domani nelle Canarie contro il Las Palmas, non ha inserito Cristiano Ronaldo, che rimarrà dunque a casa ad allenarsi, ...

Gattuso pensa alla Juve : 'Si parla troppo del mio contratto' : Roma, 30 mar. , askanews, 'Ci voleva questa sosta, adesso vogliamo fare il rush finale come gli ultimi tre mesi'. Testa bassa e pedalare per il Milan di Rino Gattuso che sarà impegnato domani sera ...

Caressa : 'Juve e Milan ripartite dalla difesa. Gattuso? L'unico che non pensa al rinnovo' : Molto spesso, in passato, Juventus-Milan è stata sfida degli attacchi, tuttavia, in questa stagione il primato della Juventus passa dalla solidità difensiva ritrovata dopo la sfida contro la Samp. Lo ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)

Juventus - Matuidi pensa già al Real : 'Possiamo batterli' : E' vero che la pausa per le Nazionali sposta l'attenzione, ma c'è chi, alla Juventus, continua a pensare alle prossime sfide, decisive per il campionato e la Champions League. Blaise Matuidi ha ...

Juve - anche Mandzukic pensa all'addio : ... considerando anche un fisico che inizia ad accusare un po' di usura dovuta ad un chilometraggio unico per un attaccante generoso come nessun altro al mondo. Negli scorsi mesi dalla Cina era arrivato ...

Higuain shock : “ho pensato di smettere” - il clamoroso retroscena dell’attaccante della Juventus : L’Argentina, il Mondiale, la Juve, Paulo Dybala, ma anche il Real Madrid e una carriera piena di gol, trofei, ma anche delusioni e critiche ingenerose. Gonzalo Higuain parla di tutto a Manchester, dove la sua nazionale venerdi’ sera affrontera’ l’Italia in un’amichevole di lusso che solo per l’Albiceleste sara’ di preparazione ai Mondiali di Russia. Per il “Pipita” si tratta di un ritorno in ...

Juventus - Allegri : "Real avversario bellissimo - ma dobbiamo pensare alla Spal" : Il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta in casa dei ferraresi: "Howedes convocato, Khedira out per influenza. La squadra è in crescita sia fisicamente che mentalmente"

Juve - Allegri : "Guai a pensare che la pratica scudetto sia chiusa" : Il tecnico bianconero: "La Champions? Vorrei evitare il Barcellona, ma la favorita per la vittoria finale è il Real"

Juventus - dopo il sorpasso i bianconeri pensano alla fuga : TORINO - Il sorpasso non basta, la Juve pensa alla fuga e nel recupero di mercoledì contro l'Atalanta avrà la possibilità di portarsi a +4 in classifica sul Napoli, un buon margine in vista dello ...

Juventus - Barzagli/ Il difensore bianconero non pensa al ritiro : "Solo quando calerò" : Juventus, parla Barzagli: “Napoli? Conta chi vince, siamo duri a morire, è nel nostro dna”. Le parole dell’esperto difensore bianconero, dopo la grande impresa di Wembley(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:51:00 GMT)

Juve sporca - cinica e vincente : Allegri ora pensa già all'Udinese : sporca, cinica e vincente. La Juve è rientrata da Londra con il pieno di motivazioni dopo la conquista dei quarti di Champions, e adesso il testa a testa con il Napoli entra nel vivo, in attesa dello ...