Juve | futuro da scrivere

La Juve e il futuro di Allegri : si riapre il tormentone : La partita persa contro il Real Madrid non poteva che lasciare strascichi importanti. E ora, anche se restano uno scudetto e una Coppa Italia da vincere, la pressoché certa uscita ai quarti di ...

I limiti europei dietro al ko Juve. La lezione Real accende la luce sul futuro : Stabili ai vertici Champions, i bianconeri pagano ancora un gap in ingaggi e investimenti. Figlio anche del nostro calcio Facce cupe, zero sorrisi: il day after è grigio come il cielo di Vinovo. Non ...

Juve - motore del turismo a Torino : sono i tifosi il business del futuro : Un business milionario che si realizza ogni volta che si gioca un grande match della Juventus. Il turismo sportivo a Torino è legato ai colori bianconeri e il boom di questa settimana, con l'andata ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? All'estero e poi con la Nazionale' : 1 di 2 Successiva TORINO - E' l'uomo del momento. Soprattutto in Inghilterra dove spesso è stato accostato ai club della Premier . Con più o meno insistenza. Massimiliano Allegri ha parlato con il ...

Juve - senti Zidane : 'la squadra di Allegri è un po' il Real d'Italia. Allenare i bianconeri in futuro? Ecco cosa dico' : Zinedine Zidane ha presentato in conferenza stampa la gara dei quarti di finale di Champions contro la Juventus, non chiudendo la porta ad un eventuale trasferimento in futuro sulla panchina ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...

Juventus - Allegri/ “Torna Cuadrado - ma si accomoda in panchina. Il mio futuro? Qui..." : Juventus, parla Allegri: “Penso al Milan e non al Real, Chiellini giocherà, Bonucci mi ha sorpreso”. Le parole in conferenza stampa del tecnico dei bianconeri, in vista di domani sera(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Buffon tra passato - presente e futuro : il portiere della Juve svela tutto : La Juventus è concentrata sulla stagione in particolar modo tra campionato e Champions League, nel frattempo il portiere Buffon parla di passato, presente e futuro attraverso alcune dichiarazioni al profilo ‘Facebook’ ufficiale della Juventus: “Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito ad incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione. Il momento ...

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...

Juve del futuro : quanti baby nel mirino : Mentre Radu Dragusin, difensore centrale classe 2003 dello Sport Regal Bucarest è già stato bloccato a gennaio in attesa di poter completare l'operazione in estate nonostante in patria sia al centro ...

L'Atletico Madrid corteggia Bentancur - ma è il futuro della Juventus : TORINO - Rodrigo Bentancur è con l'Uruguay impegnato nella China Cup. Venerdì è previsto il match contro la Repubblica Ceca. Intanto, sul centrocampista della Juventus ecco le mosse delL'Atletico ...

La Juventus guarda al futuro : ecco il J Hotel - è il primo albergo di una squadra in Italia [FOTO] : 1/8 Foto Sito Juventus ...

Marotta : «Io in Figc? È un sogno per il futuro - ora resto alla Juve» : L’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta allontana l'addio alla società bianconera L'articolo Marotta: «Io in Figc? È un sogno per il futuro, ora resto alla Juve» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Marotta : 'La Figc? Un sogno - ma per il futuro' : TORINO - 'Il rinnovo di contratto della dirigenza? Siamo un gruppo di lavoro che ha grande stima reciproca e al di là delle scadenze che sono una cosa formale, la società ha rinnovato la fiducia a ...