Juve | Dybala criticato sul web in Spagna | ' Facile contro il Benevento'

Benevento-Juventus 2-4 : i bianconeri salvati da Dybala Volo Fiorentina - crollo Roma Derby Samp-Genoa : live 0-0 : Partita equilibrata. Al 16’ gol della Joya, poi il pareggio di Diabaté. Primo penalty al 45’ assegnato con la var. Nuovo pari del maliano, ma poi un nuovo rigore trasformato dall’argentino e una prodezza di Douglas Costa chiudono la gara

Benevento-Juventus 2-4 : i bianconeri salvati da Dybala (e da due rigori) - La classifica Roma-Fiorentina 0-2 : diretta : Partita equilibrata. Al 16’ gol della Joya, poi il pareggio di Diabaté. Primo penalty al 45’ assegnato con la var. Nuovo pari del maliano, ma poi un nuovo rigore trasformato dall’argentino e una prodezza di Douglas Costa chiudono la gara

Dybala fa tripletta in Benevento-Juventus - ma ... : Bianconeri sempre più primi , Video e Gol, Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda ...

Dybala - Higuain e il Var - il Benevento non resiste alla Juventus : Bianconeri sempre più primi , Video e Gol, Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda ...

Juventus - Dybala : 'Contento per gol dopo giorni non facili' : 'Sono contento per i gol perché non sono stati giorni facili. Abbiamo vinto una gara complicata ma siamo stati bravi. Dobbiamo dare i meriti al Beneveneto, giocano molto bene e vincere qui non è ...

Benevento-Juventus 2-4 : triplo Dybala e un gollasso di Douglas Costa stendono le Streghe. Bianconeri sempre più primi - Video e Gol - : Notizie sul tema Benevento-Juventus live streaming e diretta tv oggi 7 aprile Benevento-Juventus probabili formazioni: le ultime dal Vigorito Juventus, Marotta blinda Allegri: 'Resterà al 100%' ...

Benevento-Juventus 2-4 - tripletta di Dybala : Roma, 7 apr. , askanews, Al Ciro Vigorito la Juventus supera il Benevento per 4-2. Dybala porta 2 volte in vantaggio i bianconeri, che vengono raggiunti altrettante volte da Diabatè, abile a sfruttare ...

Triplo Dybala - la Juve vola : Benevento, 7 apr. – (AdnKronos) – La Juventus ha sconfitto 4-2 il Benevento nell’anticipo della 31esima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ciro Vigorito’ della città campana. In gol per i bianconeri Dybala, autore di una tripletta al 16′, 48′ e 74′ (gli ultimi due su rigore) e Douglas Costa all’82’. Inutile la doppietta di Diabaté per i padroni di casa. La Juventus consolida il ...

HIGHLIGHTS Benevento-Juve 2-4 : Dybala-Diabatè-Dybala-Diabatè-Dybala-DouglasCosta : Benevento-Juventus: dove vederla in streaming e in diretta tv Benevento-Juve in Streaming e in diretta tv: l'anticipo della 31esima giornata di Serie A è in programma Sabato 7 Aprile 2018 alle ore 15:...

Benevento-Juve 2-4 : Dybala ne fa tre - per tre punti d'oro : La Juve soffre il Benevento per oltre un'ora. Due rigori per i bianconeri, due gol di Diabaté e nel finale la stupenda rete di Douglas Costa

HIGHLIGHTS Benevento-Juve 2-4 : Dybala-Diabatè-Dybala-Diabatè-Dybala-DouglasCosta Video : Benevento-#Juventus, anticipo della 31esima giornata di Serie A, si gioca oggi pomeriggio alle 15.00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Partita molto importante per i bianconeri che guidano la classifica con 4 punti di vantaggio sul Napoli. Juve che intende dimenticare la batosta dell'Allianz Stadium di Champions League. Una vittoria potrebbe ridare fiducia alla Juventus che andra' a giocarsi le esigue possibilita' di ribaltare il netto 3-0 ...

Benevento-Juventus 2-4 - i bianconeri allungano in testa alla Serie A. Decide la tripletta di Dybala : La Juventus ha sconfitto il Benevento per 4-2 nell’anticipo della 31^ giornata di Serie A e allunga in testa alla classifica: ora i bianconeri hanno sette punti di vantaggio sul Napoli che domani pomeriggio sfiderà il Chievo al San Paolo. I Campioni d’Italia hanno faticato più del previsto contro il fanalino di coda ma sono riusciti a spuntarla al termine di una settimana caratterizzata dalla pesante sconfitta in Champions League ...

Benevento-Juventus : dalle 15 La Diretta Allegri con Cuadrado-Dybala-Mandzukic : La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel ...

Juventus - Allegri : “Dybala cresce a livello europeo” : “Dybala sta crescendo a livello europeo e con il Real, fino al fallo che gli è costato l’espulsione, aveva giocato una delle migliori partite”. Massimiliano Allegri difende la ‘Joya’ bianconera, nonostante i due falli da cartellino giallo, simulazione ed entrata pericolosa, nella serata di di Champions. “Aveva giocato una partita buona, tirando, facendo un ottimo lavoro di raccordo tra i centrocampisti e gli ...