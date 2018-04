Juve | Allegri | Subiamo troppi tiri Champions? Se al 5' siamo già 0-1

Juve - Inzaghi erede di Allegri : Secondo La Gazzetta dello Sport , la Juventus pensa sempre a Simone Inzaghi per il futuro: il tecnico della Lazio è uno degli obiettivi del club bianconero per il dopo Allegri.

Juventus in campo di nuovo contro il Real Madrid? Ah no era il Benevento : solo individualità ed episodi per Allegri - squadra di De Zerbi fantastica [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Juventus - Marotta parla del futuro di Allegri - Emre Can e Buffon : La Juventus in campo nella gara di campionato contro il Benevento, ecco le parole di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui. Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà. I programmi prevedono ...

Benevento-Juventus : dalle 15 La Diretta Allegri con Cuadrado-Dybala-Mandzukic : La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel ...

Benevento Juventus streaming video e tv : De Zerbi vs Allegri - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Benevento Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live del primo anticipo di Serie A, 31giornata.

Juventus - Allegri : “Dybala cresce a livello europeo” : “Dybala sta crescendo a livello europeo e con il Real, fino al fallo che gli è costato l’espulsione, aveva giocato una delle migliori partite”. Massimiliano Allegri difende la ‘Joya’ bianconera, nonostante i due falli da cartellino giallo, simulazione ed entrata pericolosa, nella serata di di Champions. “Aveva giocato una partita buona, tirando, facendo un ottimo lavoro di raccordo tra i centrocampisti e gli ...

Benevento-Juventus - Allegri tra le Streghe e le sirene estere : Oggi alle 15 la Juve può andare a +7 su Sarri. Ma, dopo il ko col Real, tiene banco il futuro di Max: c'è aria d'addio, Inzaghi in pole

Livorno : Allegri dona maglia Juve a famiglia giovane operaio morto : La maglia di Gonzalo Higuain firmata dai giocatori della Juventus: è questo il dono che il livornese Massimiliano Allegri, tecnico della squadra bianconera, ha fatto alla famiglia di Lorenzo Mazzoni, l’operaio di 25 anni morto lo scorso 28 marzo insieme ad un compagno di lavoro in seguito all’esplosione di una cisterna nell’area industriale del porto di Livorno. Oggi pomeriggio a Livorno si è svolto il funerale del ...

Juve - Allegri al Chelsea con tre 'fedelissimi'? Clamoroso nome per sostituirlo Video : La #Juventus potrebbe salutare Massimiliano Allegri al termine di questa stagione; sull'allenatore toscano, infatti, è molto forte l'interesse del Chelsea, club per il quale sono in netto calo le quotazioni di Luis Enrique. Ora, il numero uno dei Blues, il ricchissimo Roman Abramovich, sta pensando di puntare sulla staffetta tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri per la panchina. Quest'ultimo, inoltre, non ha mai chiuso la porta ad un ...

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea: Max detta le sue regole per ricostruire la Juve Il Real Madrid (al netto di una partita di ritorno ancora da giocare al Bernabeu e di un’impresa quasi impossibile) ha fatto da spartiacque. La Juve, è vero, viaggia verso il settimo scudetto consecutivo (Napoli permettendo, ovviamente), ed è […]

Juventus - Allegri : “a Benevento con rabbia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

