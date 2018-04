Juve | Allegri al Chelsea con tre ' fedelissimi' ? Clamoroso nome per sostituirlo

Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea : Max detta le sue regole per ricostruire la Juve : Allegri tra rifondazione e la tentazione Chelsea: Max detta le sue regole per ricostruire la Juve Il Real Madrid (al netto di una partita di ritorno ancora da giocare al Bernabeu e di un’impresa quasi impossibile) ha fatto da spartiacque. La Juve, è vero, viaggia verso il settimo scudetto consecutivo (Napoli permettendo, ovviamente), ed è […]

Juventus - Allegri : “a Benevento con rabbia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

Juventus - Allegri : “a Benevento con ravvia” : “Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì”. Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: “E’ una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia – ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci ...

Juventus - Allegri : “Dybala cresce a livello europeo” : “Dybala sta crescendo a livello europeo e con il Real, fino al fallo che gli è costato l’espulsione, aveva giocato una delle migliori partite”. Massimiliano Allegri difende la ‘Joya’ bianconera, nonostante i due falli da cartellino giallo, simulazione ed entrata pericolosa, nella serata di di Champions. “Aveva giocato una partita buona, tirando, facendo un ottimo lavoro di raccordo tra i centrocampisti e gli ...

Livorno : Allegri dona maglia Juve a famiglia giovane operaio morto : La maglia di Gonzalo Higuain firmata dai giocatori della Juventus: è questo il dono che il livornese Massimiliano Allegri, tecnico della squadra bianconera, ha fatto alla famiglia di Lorenzo Mazzoni, l’operaio di 25 anni morto lo scorso 28 marzo insieme ad un compagno di lavoro in seguito all’esplosione di una cisterna nell’area industriale del porto di Livorno. Oggi pomeriggio a Livorno si è svolto il funerale del ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Juve : Allegri - a Benevento con rabbia : ANSA, - TORINO, 6 APR - "Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì". Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo ...

Allegri : 'Sto bene alla Juventus. Champions? Feriti - ma...' : ROMA - 'Col benevento non possiamo assolutamente sbagliare, domani ci va messa rabbia e determinazione in modo da non concedere al Napoli di rientrare in corsa per lo scudetto. Giochiamo alle 15, ci ...

Juve : Allegri - leoni feriti ma non morti : ANSA, - TORINO, 6 APR - "Siamo leoni feriti ma non ancora morti". Così Massimiliano Allegri sulla 'missione impossibile' di rimontare, mercoledì prossimo al 'Santiago Bernabeu', lo 0-3 dell'andata dei ...

Juventus - Allegri : 'Siamo leoni feriti - ma non ancora morti' : 'Siamo leoni feriti ma non ancora morti'. Così Massimiliano Allegri sulla 'missione impossibilè di rimontare, mercoledì prossimo al 'Santiago Bernabeù, lo 0-3 dell'andata dei quarti con il Real. 'I ...

Juventus - i convocati di Allegri per il Benevento : fuori Bernardeschi : TORINO - Non ci sono Bernardeschi e Barzagli . Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Benevento. Questa la lista: 1 Buffon, 2 De ...

Juventus - Allegri : "Niente contraccolpi. A Benevento con Szczesny - Mandzukic e Cuadrado" : Quello che è successo martedì può succedere nel mondo del calcio e in Champions in particolare quando giochi contro una squadra forte come il Real. Il nostro obiettivo resta il campionato. E non c'è ...

JuveNTUS - ALLEGRI AL CHELSEA?/ In Inghilterra sicuri ma il Conte Max stoppa i rumors : “Contento qui” : JUVENTUS, ALLEGRI al CHELSEA? In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte. Aumentano i rumors circa il possibile sbarco in Premier League del tecnico dei bianconeri(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Juventus - la conferenza stampa di Allegri LIVE : Alla vigilia della sfida del Vigorito, parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri: segui le sue parole LIVE su sport.sky.it. SERIE A - TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video