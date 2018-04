Johnny English colpisce ancora e torna al cinema

Johnny English - film stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Johnny English è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in seconda serata alle ore 21:10. Si tratta di un film comico inglese del 2003 che fa la parodia del genere di film d’azione dell’agente segreto James Bond. Il film è interpretato da Atkinson, Natalie Imbruglia , Ben Miller e John Malkovich. La sceneggiatura è stata scritta da scrittori di Bond Neal Purvis e Robert Wade , con William Davies , e il film è stato ...

Johnny English colpisce ancora : il ritorno della spia Rowan Atkinson : “Siamo in uno stato di totale caos e l’universo mi manda lei?”. L’inizio del ritorno in grande di Rowan Atkinson alla comicità e alla spia forse più pazza del mondo inizia tra solennità e scherno. Gli agenti al servizio di sua maestà sono stati smascherati dal primo all’ultimo e la Gran Bretagna è in grande difficoltà. Così grande da richiamare alle operazioni sul campo Johnny English, relegato in una sorta di ...