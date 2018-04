Jim Clark - Cinquantanni fa se ne andava il grande campione scozzese

quattroruote

: 50 anni dalla scomparsa di Jim Clark ???? Tutti i numeri di una leggenda ???????? #SkyMotori - SkySportF1HD : 50 anni dalla scomparsa di Jim Clark ???? Tutti i numeri di una leggenda ???????? #SkyMotori - quattroruote : Cinquant'anni fa, in un pauroso incidente sul circuito di #Hockenheim, se ne andava il grande campione Jim Clark… - Eurosport_IT : Esattamente 50 anni fa veniva a mancare Jim #Clark: a soli 32 anni era un fenomeno delle quattro ruote. ???????????????? -

(Di sabato 7 aprile 2018) Una monoposto spezzata in due, una vita spezzata per sempre. Così se ne andò Jimesattamente 50 anni fa, il 7 aprile del 1968, in un tremendo incidente avvenuto durante una gara di Formula 2, sul circuito tedesco di Hockenheim. Sembra incredibile, ma lo stiamo ricordando proprio dal paddock di quello stesso autodromo. Fa un certo effetto immaginare l'atmosfera di quella terribile giornata. Oggi, infatti, il circuito ospita Veterama, unarassegna dedicata ai motori storici, ma in sottofondo si sentono i rumori di alcune auto che girano in pista... Ovviamente non sono le assordanti monoposto che correvano in quella domenica, lontana ormai mezzo secolo. Ora c'è un bel sole primaverile, all'epoca pioveva, l'asfalto era bagnato, le monoposto sollevavano nuvole d'acqua. E poi lo schianto fatale del giovane talento. Un rumore impressionante, come ricordò il commissario di ...