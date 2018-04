: Jihad, 16enne progettava attacco scuola - NotizieIN : Jihad, 16enne progettava attacco scuola - CybFeed : #News #Jihad, 16enne progettava attacco scuola - RadioLondra_ : Jihad, 16enne progettava attacco scuola -

Il sedicenne di origine algerina denunciato dalla polizia a Trieste per istigazione allaera pronto per compiere un attentato nellache frequentava. Gli investigatori ritengono che avesse in progetto di eseguirlo con un ordigno rudimentale che stava per realizzare. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato diversi documenti in lingua araba e una bandiera dell'Isis realizzata manualmente dal minorenne.(Di sabato 7 aprile 2018)