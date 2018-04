Jennie Garth divorzia per la 3° volta

Jennie Garth divorzia dal terzo marito : Il matrimonio tra Jennie Garth, 46 anni, e David Abrams, 36, è al capolinea. A chiedere la separazione sarebbe stato proprio lui per «differenze inconciliabili», come riportato dal magazine People. Una fonte ha rivelato che la coppia stava da tempo cercando di risolvere i sui problemi. L’attrice, diventata famosa in Italia per il ruolo di Kelly Taylor nel telefilm cult anni ’90 Beverly Hills 90210, aveva detto «sì» al collega attore ...

Beverly Hills 90210 - Jennie Garth e Tori Spelling di nuovo insieme in tv : Per 10 anni sono state amiche sul piccolo schermo, e lo sono rimaste anche nella vita. Fan di Beverly Hills 90210 preparatevi perché Jennie Garth e Tori Spelling , alias Kelly e Donna, stanno per ...

