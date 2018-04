Jacopo Iacoboni | negato l’accesso al convegno dell’associazione Casaleggio al cronista de

ilfattoquotidiano

: Ragazzi del #M5S iniziamo proprio male. Non solo perché @jacopo_iacoboni è un bravissimo giornalista. Ma perché tut… - BentivogliMarco : Ragazzi del #M5S iniziamo proprio male. Non solo perché @jacopo_iacoboni è un bravissimo giornalista. Ma perché tut… - mante : Ovviamente tutti i giornalisti in sala ad Ivrea appresa la notizia dell’esclusione di @jacopo_iacoboni si sono unit… - LaStampa : M5S nega l’accesso al #sum02 al nostro giornalista @jacopo_iacoboni -

(Di sabato 7 aprile 2018), giornalista de la Stampa, è stato respinto all’ingresso di Sum02#, l’evento organizzato dall’Associazione Gianrobertoa Ivrea. Ilsi è presentato in tarda mattinata per chiedere un accredito stampa e i responsabili dell’organizzazione hanno risposto che “non c’era il permesso di lasciarlo entrare” perché ritenuto una persona “non gradita”. Il motivo, riferiscono, è dovuto ad alcuni articoli scritti sullo stesso Gianroberto. In difesa diè intervenuto il senatore M5s Emilio Carelli, ex direttore di SkyTg24 che, dopo aver assistito alla scena ha proposto di farlo entrare come ospite. Ma la richiesta è stata nuovamente rifiutata. I responsabili, contattati da ilfattoquotidiano.it, hanno dichiarato che non intendono commentare la decisione. La Stampa ha diffuso un comunicato, poi pubblicato sul sito, in ...