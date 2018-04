Italia sempre più anziana Demenza per un over80 su quattro

Vitalizi - Sposetti (Pd) : “I privilegiati siete voi giornalisti. Aggredite sempre chi ha fatto l’Italia e la democrazia” : Durissima reazione polemica di Ugo Sposetti, ex tesoriere dei Ds ed ex deputato Pd, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7). Casus belli: la questione dei Vitalizi e l’annunciato taglio da parte del M5s come uno dei provvedimenti governativi. Vengono esposte delle schede illustrative, nelle quali compare l’entità dei Vitalizi percepiti da vari ex parlamentari: Publio Fiori (10.131 euro lordi al mese), Gianfranco Fini ...

Saltamartini : per Lega sempre prima Italiani. Follia Raggi bonus casa a rom : Roma – Di seguito quanto dichiarato da Barbara Saltamartini, deputata della Lega. “A Roma sembra che la giunta Raggi voglia assegnare i fondi Ue per gli alloggi anche ai rom clandestini. Quindi un bonus casa da 800 euro, di risorse pubbliche, anche a chi è fuorilegge. Un escamotage per regolarizzarli, come ha ammesso lo stesso Campidoglio. Invece di pensare a come espellerli o a sgomberare davvero i campi nomadi, i 5 Stelle ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia 1-3. Azzurre sempre a punteggio pieno - ora testa al Belgio : L’Italia batte, non senza qualche patema di troppo, la Moldavia per 3-1 nel quinto match di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile ed arriva così a punteggio pieno allo scontro diretto contro il Belgio che la prossima settimana molto dirà in ottica passaggio del turno. Reti di Tucceri Cimini e Giacinti inframmezzate dall’autogol di Colesnicenco e dalla marcatura del momentaneo 1-2 di Toma. Nel primo tempo l’Italia ...

Spagna - Real o Barca : con Italia sempre 3 gol scarto : Un sette a uno complessivo che lascia ben poche speranze, se non si crede nei miracoli. Nelle notti di Champions, Juventus e Roma sono uscite con le ossa rotte dal confronto con le grandi di Spagna, ...

Milan-Inter - derby da record : quinto incasso di sempre in Italia : Nonostante l'orario e la data particolare, è stato un derby da record per i tifosi. L'articolo Milan-Inter, derby da record: quinto incasso di sempre in Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Kite - il design Hyundai che parla sempre più Italiano : Può far solo piacere che una delle Case straniere in maggiore crescita nel mondo abbia un legame consolidato con una realtà italiana, fatta soprattutto di giovani. Hyundai - che per la cronaca ha ben 205mila europei al lavoro nelle sue strutture - ha creato una collaborazione con lo IED di Torino dove la vera partnership è quella tra lo Hyundai European design Center e gli studenti ...

Sempre di meno - sempre più ricchi : benvenuti nell'Italia che vive di rendita : È un'Italia allo stesso tempo in ripresa e più diseguale quella che restituisce la pubblicazione delle dichiarazioni fiscali del 2017 , sui redditi del 2016, da parte del Ministero dell'economia. I redditi dichiarati ai fini IRPEF continuano a crescere rispetto al 2011: sono stati nel 2016 il 3,6% in più rispetto all'anno dell'inizio della crisi dello spread.

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : i possibili scenari tattici. Fabio Fognini in campo sempre in campo? Ballottaggio Lorenzi-Seppi : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

L'uomo è sempre più ricco della donna. BankItalia : il divario è ancora del 25% : Occupazione, istruzione, redditi e anche ricchezza individuale. La disparità fra uomo e donna, oltre ai pregiudizi e i "soffitti di cristallo", in Italia passa anche attraverso il patrimonio personale ...

Percorso Mondiali ciclismo 2018 : il tracciato più duro di sempre? Gara da scalatori puri - vale un tappone del Giro d’Italia : I Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 si annunciano da scalatori. Un Percorso duro, durissimo e molto lungo, che andrà ad esaltare gli scalatori dotati di un ottima resistenza. Il circuito principale, preceduto da un tratto in linea comprendente anche uno strappo molto impegnativo, prevederà 6 passaggi sulla salita di Igls, quasi 8 chilometri con una pendenza media del 6%, mentre l’ultima tornata, oltre questa ascesa, prevederà il ...

Fs - investimenti record in Italia "Il bilancio migliore di sempre" : Mazzoncini: 'Certissimi che il nuovo governo condividerà quello che stiamo facendo' I ricavi sono in continua crescita e gli investimenti raggiungono la cifra record di 5,6 miliardi di euro. Per le ...

Turismo : mobilità green e buona tavola sempre più cercati da Italiani : EnoTurismo e mobilità sostenibile, eccellenze enogastronomiche e ‘green’: un connubio sempre più ricercato dai turisti italiani. Su questo tema hanno fatto il punto due importanti attori del settore, Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, e Seminario Permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del vino e degli alimenti – durante la tavola rotonda ‘EnoTurismo e ...

Ginnastica ritmica - l’Italia sogna sempre in grande : Farfalle al top - tra grandi esercizi e difficoltà. Ora la Coppa del Mondo : L’Italia è pronta per la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica: nel weekend le azzurre saranno impegnate a Sòfia (Bulgaria), si inizia a fare sul serio. L’ultimo fine settimana è stato trionfale per le azzurre che si sono imposte nel concorso generale del GP di Thiais, vincendo poi anche un oro e un bronzo nelle Finali di Specialità. L’anno culminerà con gli Europei e con i Mondiali, il cammino delle ...