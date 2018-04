Italia | Mauro Barni alla guida della sezione italiana della Signal Processing Society

Mauro Donato - scarcerato il fotoreporter Italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disavventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...

Italia-Argentina - ci ridicolizzano : in campo senza Mauro Icardi e Paulo Dybala : Va bene che l'erba del vicino è tradizionalmente più verde, ma quella del campo dove sgamba l'Argentina - per noi ex giganti, depositari del Calcio - è ormai sgargiante, abbagliante, un verde tipo ...

Moro : Ezio Mauro - tragedia Italiana in epoca più buia : ... di cui ha ricostruito le tappe, 40 anni dopo, con grande rigore e partecipazione nel documentario 'Il condannato - Cronaca di un sequestro'. Il film non fiction, presentato in anteprima all'...

Calcio a 5 - i migliori Italiani della 21^ giornata di Serie A : Mauro Castagna rilancia le ambizioni dell’IC Futsal - Alessandro Patias sava Napoli : Scatto d’orgoglio per gli italiani nella 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione prematura dagli Europei 2018, i portacolori del Bel Paese hanno monopolizzato il turno di campionato, mettendo a segno gol pesantissimi per definire le gerarchie nella corsa ai playoff e in zona retrocessione. Mauro Castagna e Paolo Cesaroni hanno lanciato un segnale al ct che ha deciso ...

Strage di cani - l'ENPA chiede a Mauro Vegni di annullare il passaggio del Giro d'Italia da Sciacca - : ... da Agrigento a Santa Ninfa, in modo da evitare il passaggio dal comune di Sciacca, sotto i riflettori della cronaca nazionale per una Strage di cani randagi avvenuta negli ultimi giorni, sulla quale ...