Italia-Grecia - Europa Cup 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Gli aggiornamenti in tempo reale : Ultima gara della fase a gironi per il Settebello: oggi, alle 16.00 l’Italia prosegue la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto maschile. Terza squadra avversaria degli azzurri sarà la Grecia, in quella che sarà una sfida per chiudere al secondo posto in classifica: i ragazzi di Campagna non devono perdere per potersi poi andare a giocare la finale che vale il podio. Gli azzurri, dopo la bella prestazione di ieri ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : le rivali dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno paura : Un appuntamento da non perdere: nel fine settimana scattano le fasi finali della LEN Europa Cup 2018 di Pallanuoto maschile. Una manifestazione davvero di livello assoluto, nata quest’anno, che vede al via tantissime delle migliori nazionali a livello continentale, che l’hanno addirittura preferita alla più nota e storica World League. Dal 5 aprile andranno in scena le Super Final, la fase preliminare sarà divisa in due gironi: al ...

DIRETTA / Italia Grecia Under 19 (risultato finale 2-0) : doppietta di Scamacca - azzurrini ok! : DIRETTA Italia Grecia Under 19: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Prima giornata della Fase Elite per le qualificazioni agli Europei(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : verso Olanda-Italia. In palio la semifinale contro la Grecia : Un classico della Pallanuoto europea in rosa, che ha sempre regalato sfide equilibrate ed emozionanti, decise spesso dai tiri di rigore: questa è Olanda-Italia, sfida che, a Pontevedra, in Spagna, domani alle 17.00 mette in palio un posto in semifinale contro la Grecia nella Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile. Le nostre avversarie hanno chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della ...

Pallanuoto - Grecia-Italia 5-4 in amichevole. Buon allenamento per il Settebello in vista dell’Europa Cup : Il Settebello è stato sconfitto dalla Grecia nell’amichevole in programma durante il common training con la formazione ellenica in corso di svolgimento ad Atene in vista della Super Final di Europa Cup con il punteggio di 5-4. Il collegiale terminerà domani e gli azzurri faranno rientro in Patria. L’Italia ha iniziato la gara con soli 14 atleti a referto, per i forfait di Bodegas e Nicholas Presciutti, mentre gli ellenici erano a ...

Italia-Grecia più vicine grazie a progetto Adri Up : Il trasporto marittimo tra l'Italia e la Grecia risulta essere sempre più importante, non solo a fini turistici ma anche commerciali. Per questo è nato Adriatic Mos Upgraded Services"- Adri-up , ...

Trasporti : Ram - con progetto Adri-up Italia e Grecia più vicine : Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Rendere più efficienti i collegamenti Italia-Grecia con gli interventi cofinanziati dalla comunità europea, potenziando il sistema delle autostrade del mare nell’area adriatico-ionica: questo l’obiettivo di Adriatic Mos Upgraded Services- Adri-up, il progetto promosso da Ram, che ne cura anche la comunicazione istituzionale, e che sarà presentato in occasione dell’edizione 2018 del Sitl- ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Grecia. Sandro Campagna chiama 16 azzurri : Il Settebello, in vista della Super Final di Europa Cup, si preparerà in un collegiale assieme alla Grecia, che si svolgerà ad Atene, dal 18 al 21 marzo. La nazionale italiana avrà l’occasione di misurarsi con la formazione ellenica, che ritroverà di fronte anche a Rijeka, in Croazia, scelta come sede della fase conclusiva della nuova manifestazione. Di seguito l’elenco completo dei 16 convocati, suddivisi per formazione di ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : sorteggiati i gironi - Italia con Olanda e Grecia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto femminile, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 12 e sono state divise in due gironi da sei squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Olanda, mentre arriva dalla terza urna la Grecia. Di seguito la composizione dei due gironi: Gruppo ...

Cina - la lunga marcia verso i porti dell’Ue : dopo Grecia e Italia - obiettivo è il Belgio. “Ormai possiede 1/10 degli scali europei” : Da Singapore al Mare del Nord. La Cina sta mettendo le mani sui principali scali portuali tra Asia, Africa ed Europa. L’obiettivo è quello di colmare il deficit infrastrutturale eurasiatico e riportare in vita le antiche rotte commerciali lungo una “nuova via della seta marittima”, come annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nell’ottobre 2013. Ma nonostante la conclamata natura “win-win” del progetto, non ...

Pallanuoto femminile - le venti convocate dell’Italia per il common training con la Grecia : In vista della Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, il Setterosa si ritroverà dal 25 al 28 febbraio ad Ostia per un common training con la Grecia. Il commissario tecnico Fabio Conti ha allargato a 20 il numero delle atlete convocate, rispetto alle 16 chiamate in vista della prima fase del torneo: al blocco, completamente confermato, si aggiungono il trio della Florentia e Giusy Citino del Cosenza. Di seguito l’elenco ...