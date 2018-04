Italia-Francia | Coppa Davis 2018 | un doppio decisivo Fognini-Bolelli sfidano

Davis : Italia-Francia 1-1 - alle 14 il doppio con Fognini-Bolelli - Supertennis tv - : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 1-1. Fabio Fognini : “Un punto da portare a casa. Domani un doppio importante” : Fabio Fognini ha sconfitto Jeremy Chardy e ha permesso all’Italia di impattare 1-1 contro la Francia nei quarti di finale della Coppa Davis 2018. Il ligure ha domato il transalpino sulla terra rossa di Genova e si è confermato grande trascinatore della nostra Nazionale. Queste le dichiarazioni che Fabio Fognini ha rilasciato a Supertennis al termine dell’incontro: “Era un punto da portare a casa e ce l’ho fatta. Problemi ...

Coppa Davis 2018 - GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia nella prima giornata : Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3. Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e ...

L'eterna partita tra Italia e Francia per chi domina in economia : Banche, cantieri, moda: non c'è settore in cui non si sia rinnovato, nel tempo, quell'eterno gioco di rivalità poco nascoste e vicinanze sbandierate che da sempre oppone Italia e Francia. Vecchia ...