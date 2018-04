Isola | la Marcuzzi risponde a ruota libera sui social alle critiche

ALESSIA MARCUZZI - LITE SUI SOCIAL/ Isola dei Famosi 2018 : "non c'é nulla di truccato!" : Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez è tornato dai compagni, ma continua la rivalità tra ALESSIA Mancini e Jonathan Kashanian. Nuove rivelazioni della naufraga(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Isola dei Famosi - Eva Henger contro la Marcuzzi - la Venier e Bossari : Riepilogando, per chi è lontano dallo stuuupendo mondo dei reality: Eva Henger ha partecipato all'edizione di quest'anno de 'L'Isola dei Famosi' , ormai giunto agli sgoccioli, . Il motivo per cui l'ex pornostar ha guadagnato la ribalta oltre che per ...

Isola dei famosi - Henger sulla lite con Marcuzzi : 'Ho sentito cosa hai gridato...' : A Dipiù Eva Henger torna a parlare dello scontro avuto in diretta con Alessia Marcuzzi. La diretta dell'Isola dei famosi aveva fatto parlare molto per quel faccia a faccia tra la naufraga e la conduttrice. Oggi, con una lettera aperta, la Henger si rivolge di nuovo alla Marcuzzi. Tornando ad attaccarla."Dopo le tue urla, quando c'è stata la pubblicità e sei uscita dallo studio, ho sentito distintamente, così come lo hanno sentito le persone che ...

Alessia Marcuzzi sbotta sui social : “Difenderò sempre L’Isola” : L’Isola dei famosi: Alessia Marcuzzi difende la trasmissione dalle accuse Altre due puntate e Alessia Marcuzzi saluterà il pubblico de L’Isola dei famosi. La tredicesima edizione del reality ha avuto un inizio polemico, che si è protratto fino ad oggi, a causa dello scandalo del canna-gate di Francesco Monte, portato alla luce da Eva Henger nel corso della seconda puntata. Queste accuse non hanno fatto che alimentare un caso mediatico, tanto ...

Alessia Marcuzzi senza freni risponde a tutto : Isola dei Famosi truccata e polemiche : Alessia Marcuzzi senza freni replica a tutto: Isola dei Famosi truccata? Nuove polemiche? Le parole della conduttrice Un’Isola dei Famosi a dir poco movimentata e scottante, segnata soprattutto dalla querelle del Canna-gate. Una polemica che ha dato il via a un can can mediatico infinito fatto di accuse, scandali o presunti tali, battaglie tra ex […] L'articolo Alessia Marcuzzi senza freni risponde a tutto: Isola dei Famosi truccata ...

Isola dei famosi - Eva Henger smaschera il fuorionda della Marcuzzi : l'insulto grave : Eva Henger ha affidato al settimanale Dipiù uno sfogo dopo l'epocale scontro in diretta con Alessia Marcuzzi durante la diretta dell'Isola dei famosi. In una lettera aperta, l'ex naufraga torna ad ...

“Non si vede - ma ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi”. Eva Henger è una furia : racconta tutti i retroscena e non risparmia nessuno. Ma con Alessia Marcuzzi va sul pesante : “Il pubblico deve sapere” : Eva Henger è furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E ...

Isola - Lele Mora contro Alessia Marcuzzi : "Non sa dove orientarsi - il pubblico lo vede" : MILANO ? ?Che Isola è? Un?Isola degli sconosciuti, senza sostanza, tanto fumo e niente arrosto?. Raggiunto da Valerio Staffelli per ?Striscia la notizia?,...

“Francesco Monte? Io so”. Isola dei Famosi - Lele Mora ‘canta’ su tutto. Dal canna-gate ai trucchi del reality fino al ‘capitolo Alessia Marcuzzi’. Che non ne esce per niente bene : Isola dei Famosi nel mirino di Striscia la Notizia, ancora. Ma stavolta a parlare, o meglio a dare fuoco alle polveri, è un volto notissimo del mondo dello spettacolo che, oltretutto, ha dei ‘precedenti’ con il reality che mette alla prova i vip in Honduras, tra natura selvaggia, prove fisiche e stenti. Prima frecciatina, arrivata durante l’intervista rilasciata a Valerio Staffelli e mandata in onda durante ...

Isola dei Famosi 2018 - Nardi ed Henger confermano il divieto di parlare del canna-gate e Striscia affonda la Marcuzzi : Nuovo affondo di Striscia la Notizia contro l'Isola dei Famosi e soprattutto verso la conduttrice Alessia Marcuzzi tanto da spingere il popolo del web a definirlo un vero e proprio accanimento contro di lei da parte del programma di Antonio Ricci.Il primo servizio di ieri, ha nuovamente posto al centro del mirino colei che dal tg viene definita "la svicolona bulla" questa volta perché sono state ignorate alcune presunte scorrettezze da parte di ...

“Si dice che…”. Isola - il colpo di grazia. Dopo le mille polemiche di questa edizione - arriva l’ultimo attacco micidiale contro Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. La voce che circola è molto seria e la conduttrice dovrebbe smetterla di scherzare. Panico : Isola dei famosi, Striscia la notizia torna all’attacco del reality. In modo sempre più feroce. Ora che sembra sia stata messa una pietra sopra il canna-gate, gli argomenti da affrontare sono altri… Ormai Striscia ha affrontato il canna-gate in lungo e in largo; ha fatto ascoltare audio che sembrano confermare che Francesco Monte in Honduras abbia veramente fatto uso di marijuana; ha mostrato prove video, insomma, ha messo in difficoltà per ...

Mercedesz Henger - Isola dei Famosi/ "Problemi di salute dopo Canna-Gate : delusione Marcuzzi" - e Lele Mora... : Mercedesz Henger, Isola dei Famosi: l'ex naufraga rivela, "Problemi di salute dopo Canna-Gate: delusione Marcuzzi". Lele Mora ammette: "Francesco Monte fuma canne"(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 00:14:00 GMT)

Isola - nuovo attacco di Striscia la Notizia : 'Tagli e telefonate per nascondere la verità. La Marcuzzi è una bulla' : Striscia la Notizia torna a occuparsi dell' Isola dei Famosi accusando Alessia Marcuzzi di essere sempre più 'svicolona' perché non affronta le questioni piccanti sollevate dal web e dal tg satirico. ...

Isola - nuovo attacco di Striscia la Notizia : «Tagli e telefonate per nascondere la verità. La Marcuzzi è una bulla» : di Silvia Natella Striscia la Notizia torna a occuparsi dell' Isola dei Famosi accusando Alessia Marcuzzi di essere sempre più 'svicolona' perché non affronta le questioni piccanti sollevate dal web e ...