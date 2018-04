Ira di Orlando | Matteo lasci lavorare Martina

Sit in anche a Palermo - Orlando : "Noi da sempre antifascisti e ant Ira zzisti" : Palermo , 10 feb. (AdnKronos) - "A Palermo si respira l'aria di una città che da sempre è stata antifascista e antirazzista, l'essere antirazzisti e antifascisti tutti i giorni dell'anno. E oggi in particolare evidenza, perché dietro populismi di maniera si nascondono rigurgiti fascisti e razzisti".

Sit in anche a Palermo - Orlando : “Noi da sempre antifascisti e antIrazzisti” : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) – “A Palermo si respira l’aria di una città che da sempre è stata antifascista e antirazzista, l’essere antirazzisti e antifascisti tutti i giorni dell’anno. E oggi in particolare evidenza, perché dietro populismi di maniera si nascondono rigurgiti fascisti e razzisti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, partecipando al sit in antirazzista e antifascista ...