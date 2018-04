“Io vi dichiaro… in arresto!” Sorpresa choc al matrimonio | con gli invitati già pronti a

caffeinamagazine

: TI PREGO DIMMIII III E TI DICHIARO DENTRO UNA TV CHE IO DA TE NON HO VOLUTO AMORE EEEE - aceA51 : TI PREGO DIMMIII III E TI DICHIARO DENTRO UNA TV CHE IO DA TE NON HO VOLUTO AMORE EEEE - emmahostgdr : @andrewhostgdr prete: vuoi tu ecc tanto lo sai emma: sì lo voglio!! prete: allora io vi dichiaro marita e moglio - josetorija_2 : @Pontifex_it 'Questo vangelo del regno è una verità vivente. Io vi ho detto che è simile al lievito nella pasta, si… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Ah, il. Quel giorno in cui tutto dovrebbe essere perfetto e invece spesso perfetto non è, con rancori magari sopiti troppo a lungo che saltano fuori all’improvviso, scenate di gelosia, liti e qualche scheletro nell’armadio che non vuole saperne di restarsene dentro. Quello che però probabilmente nessuno si aspetterebbe mai è veder arrivare gli agenti in divisa per arrestare, sotto gli occhi scioccati dei presenti, sia lo sposo sia il suo testimone, portati via nel bel mezzo della giornata di festa. E invece è quanto successo nel milanese, a seguito di un blitz da parte dei carabinieri del comando provinciale nell’ambito di un’indagine che ha visto gli arresti di dodici persone. L’indagine vede coinvolte, a vario titolo, gli arrestati per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, rapina, riciclaggio, ricettazione, ...