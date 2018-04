Io sono Tempesta | Diregiovani incontra Elio Germano e Daniele Luchetti

Io sono Tempesta : il ricco e i poveri di Daniele Luchetti - che ha studiato bene Frank Capra : Nel 2014 Silvio Berlusconi, condannato al processo Mediaset, si beccò come pena un anno ai servizi sociali. È lo spunto remoto sul quale Daniele Luchetti, in team con Sandro Petraglia e Giulia Calenda, ha costruito il suo "Io sono tempesta", che esce il 12 aprile.Dico remoto perché la commedia di Luchetti (ma lui preferisce chiamarla "opera buffa") si emancipa felicemente dalla cronaca per riservare destino analogo a un ...

Germano e Giallini due 'cialtroni' in 'Io sono tempesta' di Luchetti : I protagonisti del nuovo film di Daniele Luchetti I o sono tempesta , Elio Germano e Marco Giallini, sono due facce della società di oggi. I primi e gli ultimi si incontrano nella nuova commedia amara ...

Io sono Tempesta - nelle sale dal 12 aprile il film con Giallini e Germano. E il regista Lucchetti ‘provoca’ : “Oggi un film su Berlusconi a chi può interessare?” : “Oggi un film su Berlusconi a chi può interessare qualcosa?”. Chissà che cosa ne direbbe Paolo Sorrentino dell’affermazione del collega Daniele Luchetti. Il regista romano con il suo Io sono tempesta (in sala dal 12 aprile) apre comunque il mese dei film che sfiorano e ricamano attorno alle gesta infinite del Cavaliere. Mese che proseguirà infatti con il torrentizio Loro 1 e Loro 2 nei cinema il 24 aprile e il 10 maggio. Per Luchetti ...

“Io sono Tempesta” il nuovo film di Daniele Luchetti : E’ stato presentato oggi a Roma, al The Space Cinema Moderno, il nuovo film di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco. Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il ...

IO sono Tempesta - L'Italia tra imprenditori e senzatetto : Marco Giallini in "Io SONO TEMPESTA" Non decolla mai il nuovo film di Daniele Luchetti . Ci prova, mette in campo tanti temi attuali, la corruzione, la politica, la povertà, anche organicamente collegati tra loro, qualche idea originale, ma non decolla. Marco Giallini è Numa TEMPESTA, imprenditore italiano, e questo è sufficiente a inquadrarlo a 360°,...

Io sono Tempesta - Elio Germano e Marco Giallini insieme sul grande schermo : ROMA – Daniele Luchetti torna dietro la macchina da presa per Io sono Tempesta, dal 12 aprile al cinema con 01 Distribution. Il regista di ‘Mio fratello è figlio unico‘ porta sul grande schermo Marco Giallini nei panni di Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da […]

'Io sono Tempesta' : quando il potere dei soldi è più forte del destino - : Pur nella lontananza dai fatti di cronaca il pensiero va a figure familiari, come quella di Silvio Berlusconi , che in parte hanno fornito spunti all' autore che firma la sceneggiatura con Sandro ...

Io sono Tempesta quando il potere dei soldi è più forte del destino - Cinema - Spettacoli : Chi sono i buoni, se ci sono? Si può partire dalla domanda che ci si pone alla fine, quando ci si accorge che di fonte al denaro, di fronte alla possibilità di riscatto economico cadono scrupoli, ...