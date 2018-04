Intervista di Emma Fenu a Gianluca Lalli : la favola ci rende bambini capaci di cambiare il mondo : “Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi.” – Gianni Rodari C’era una volta… e ci sarà sempre. C’era una volta un mondo fantastico, dove tutto è possibile e dove il bene trionfa. Basta una parola e una […]

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]

Intervista di Emma Fenu a Serena Savarelli : una madre senza possesso di figli : “Sono come una piccola matita/ nelle Sue mani, nient’altro./ È Lui che pensa./ È Lui che scrive./ La matita non ha nulla/ a che fare con tutto questo./ La matita deve solo/ poter essere usata.” ? madre Teresa di Calcutta Quando la ho incontrata di persona, ad un evento dove entrambe siamo intervenute, mi […]

Intervista di Emma Fenu ad Erri De Luca : la Giornata Mondiale della Poesia a Copenaghen : “Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.” – Erri De Luca La primavera danese accoglie Erri De Luca imbiancando di neve i tetti spioventi, il capo della Sirenetta, i canali ghiacciati e […]

iSole aMare : Emma Fenu Intervista le fondatrici di Libriamoci - il libro come elemento di tradizione e innovazione : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

