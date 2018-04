Inter | Spalletti con il dubbio Miranda Valuteremo all' ultimo momento

Inter - contro il Torino una possibile defezione importante per Spalletti : Il lunch match della domenica vedrà andare in scena il match tra Torino ed Inter, allo stadio Grande Torino, valido per la trentunesima giornata di campionato. I granata vogliono dimostrare di aver superato definitivamente la crisi dopo le due vittorie consecutive conseguite contro il Cagliari e contro il Crotone nel recupero della ventisettesima giornata. I nerazzurri, invece, vogliono continuare la rincorsa Champions visto che, attualmente, ...

Torino-Inter - la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE : L'Inter non può sbagliare. Dopo il pareggio 0-0 nel derby di mercoledì contro il Milan, i nerazzurri possono fare, battendo il Torino, un altro passo importante per consolidare una posizione utile per ...

L'Inter di Spalletti concede poco - per il resto c'è Handanovic : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'I numeri dicono che Luciano Spalletti ha ritrovato l'indispensabile compattezza di squadra , con Miranda sempre sul pezzo, Cancelo ben inserito nei ...

Spalletti cambia l'Inter : dal compasso di Borja Valero al pennello di Rafinha : l'Inter di oggi è diversa da quella di inizio stagione, anche negli uomini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'innesto di Rafinha abbia inciso sul gioco della squadra guidata da Luciano Spalletti. 'Spalletti ha riposto nella scrivania il compasso di Borja Valero, utile all'inizio per ...

La rinascita dell'Inter non passa solo dalla tattica. Spalletti ha imposto... : Non solo mosse tattiche, Luciano Spalletti ha ridato vigore all'Inter anche grazie al lavoro fisico. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come molti elementi appaiano adesso più in condizione. 'I doppi allenamenti imposti dal tecnico hanno rimesso benzina nelle gambe e 2-3 elementi, che in inverno erano le 'ombre' di ...

Inter - Spalletti e i nuovi titolarissimi per la corsa Champions : Brozovic è l'uomo chiave : Nelle ultime cinque partite l'Inter ha ottenuto 11 punti sui 15 disponibili. Solidità ritrovata, nerazzurri che sono ritornati grandi nella fase decisiva della stagione. Riacquistando quella ...

Inter - Spalletti dopo il Milan : "Guardo alle romane" : dopo il pareggio nel derby e il più otto mantenuto sul Milan, il tecnico nerazzurro si concentra sul duo Roma-Lazio

Inter - Spalletti : 'Non mi Interessa se meritavamo la vittoria. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Così Luciano Spalletti, Intervistato da Premium Sport, dopo il derby doi Milano finito senza reti. Ma cosa cambia all'Inter dopo questo pareggio? 'Per noi non cambia niente - risponde Spalletti - e ...

Spalletti : 'Fiducioso per il futuro'. Gattuso : 'Meritava di vincere l'Inter' : Lo ha detto Luciano Spalletti a Premium Sport dopo lo 0-0 tra Milan e Inter. In chiave corsa alla Champions, il tecnico nerazzurro ha aggiunto: 'Per noi non cambia niente, quello che cambia per loro ...

Milan-Inter - Spalletti : 'Siamo una squadra vera - andremo lontano. Rossoneri ancora in corsa per la Champions' : L'allenatore toscano ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo della mia squadra, di quello che ha fatto. Quando all'inizio del campionato, nonostante i tanti punti, mi ...

Inter - Spalletti : 'Meritavamo la vittoria? Non mi Interessa. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il derby: 'Mi sento bene perché L'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, ...

Inter - Spalletti : "Questa squadra è forte - fiducioso per il futuro" : Il tecnico nerazzurro a Premium Sport: "Non mi Interessa se meritavamo la vittoria. Serve un po' più di cattiveria"

Spalletti si ricrede : 'Oggi ho visto un'Inter forte' : Luciano Spalletti , tecnico dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine del derby contro il Milan : 'Mi sento bene perché l'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, il risultato viene dopo'. COSA ...

Milan-Inter - formazioni : Gattuso sceglie Cutrone - Spalletti non cambia : Gattuso si affida a Montolivo, nei nerazzurri per la quarta volta consecutiva lo stesso 11. Squadre in campo alle 18.30 a San Siro e su Sky Sport 1HD e Premium Sport 2