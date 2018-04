Inter | slitta il rinnovo di Icardi | il futuro può essere lontano da Milano

Pamela Mastropietro - Interrogatori fermati slittano. Avvocato Awelima : “Si avvarrà della facolta di non rispondere” : Slittano a domani gli interrogatori dei due cittadini nigeriani fermati il 10 febbraio per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti sono stati trovati in due trolley a Macerata. Desmond Lucky e Lucky Awelima (nella foto) saranno interrogati domani mattina dal gip. Il rinvio, secondo dall’Ansa, sarebbe legato a impedimenti dei magistrati o degli avvocati. I due sono accusati di concorso in omicidio, vilipendio, soppressione, ...