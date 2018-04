Inter | il dato che marca un piccolo abisso tra i nerazzurri e la Lazio

Juventus-Inter - Iuliano : 'Ceccarini ha dato certezze sul contatto con Ronaldo' : 1 di 3 Successiva MILANO - Dopo venti anni, Piero Ceccarini rompe il silenzio e torna sul celebre, controverso contatto fra Mark Iuliano e Ronaldo in Juventus-Inter, ribadendo la sua buona fede e la ...

Iuliano-Ronaldo - arbitro Ceccarini parla vent'anni dopo rigore non dato all'Inter : Sulla sua interpretazione dell'episodio dichiara a Premium Sport: "Immediatamente è stata quella di uno scontro fisico di Ronaldo su Iuliano e non il contrario. Oggi, dopo che è passato molto tempo, ...

RAY WILKINS È MORTO/ Stroncato da infarto a 61 anni : sarà ricordato in Milan Inter? : Ray WILKINS è MORTO: fatale l'infarto che lo ha colpito la scorsa settimana, aveva 61 anni. Nella sua lunga carriera successi nel Milan, Chelsea e Inghilterra.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi Intercettato il killer - si è suicidato|Le foto : Secondo una prima ricostruzione Cosimo Balsamo, pregiudicato di 67 anni, è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga in auto. A Carpeneda, a 50 chilometri di distanza, il secondo delitto. Nel pomeriggio terza conflitto a fuoco ad Azzano Mella

Inter - Bonolis : 'L'addio di Sabatini? Trame reciproche non banali. Il gol di Ronaldo? Ieri l'Ascoli ha dato battaglia al Real' : Intervistato da RMC Sport, il conduttore televisivo, Paolo Bonolis, è tornato sull'addio di Walter Sabatini all'Inter ed ha ironizzato sulla vittoria del Real Madrid ai danni della Juventus. L'addio di Sabatini preoccupa?...

Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili : La Federal Communication Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che regolamenta le telecomunicazioni, ha concesso alla compagnia spaziale SpaceX la licenza per costruire e gestire un’enorme rete di piccoli satelliti per fornire connessioni a Internet senza fili ad alta velocità. La The post Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili ...

Inter - Skriniar blindato : cessione ad una sola condizione Video : Uno dei giocatori che maggiormente hanno impressionato in questa stagione in casa #Inter è sicuramente il centrale slovacco [Video], Milan #Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato dieci milioni, in molti inizialmente hanno mostrato qualche perplessita' sul suo possibile impiego da titolare fisso per tutta la stagione al centro della difesa, al fianco di Joao ...

Elezioni Regionali-Paglione - sindaco di Capracotta Interviene a sostegno di Veneziale candidato alla presidenza della regione Molise per la ... : E' questo il motivo per cui sono tra i tanti che gli riconoscono quelle doti di signorilità, educazione, rispetto ed equilibrio che sono diventati virtù rare da trovare nel mondo della politica. ...

Giornata Internazionale della donna 2018 : dal vigile del fuoco al soldato - i mestieri femminili nel mondo [GALLERY] : 1/40 AFP/LaPresse ...

Fiano Romano - sindaco (e candidato di LeU) dà gratis i locali del Comune all’azienda di cui è socio. “Conflitto d’Interessi” : Il Comune di Fiano Romano (Roma) lo scorso settembre ha concesso l’uso gratuito di alcuni locali di proprietà e il proprio patrocinio per un evento su ‘Nefrologia e Territorio‘ organizzato da un’azienda che si occupa di sanità, la Geramed srl. Fin qui nulla di strano ma, andando a spulciare l’assetto societario dell’azienda beneficiaria, salta fuori che il 30% delle quote societarie appartengono proprio al ...

Elezioni - indagato un candidato Pd in Calabria : “Interruzione del servizio idrico ai cittadini di Lamezia Terme” : Si aggiunge Luigi Incarnato nella lista degli indagati candidati dal Pd alle Elezioni politiche. Come commissario straordinario della Sorical (la società in house che gestisce il servizio idrico in Calabria), il nome di Incarnato è finito nel decreto di sequestro preventivo degli impianti idrici di Lamezia Terme emesso dal gip Emma Sonni su richiesta del procuratore Salvatore Curcio. candidato nel collegio uninominale di Castrovillari, ...

Intervista choc al fratello dell'appuntato che ha freddato le sue bambine : Questa mattina erano previsti i funerali di Lugi Capasso, l'appuntato dei carabinieri che ha ferito gravemente la moglie e ucciso le sue figliolette di sette e tredici anni per poi togliersi la vita. La salma del carabiniere era stata condotta a Secondigliano per il funerale che si sarebbe dovuto tenere nella Chiesa dei 'Sacri Cuori'. A causa delle proteste e degli insulti la funzione è stata annullata e il feretro è stato portato direttamente ...

Intervista a Benji e Fede per Siamo Solo Noise - in Da Grande i bambini del Policlinico di Modena : “Un’esperienza gratificante che ci ha dato tanto” : Sono il duo fenomeno degli ultimi anni e oggi, venerdì 2 marzo, rilasciano il nuovo album: Siamo Solo Noise. Benji e Fede sono un caso unico e raro di successo, emersi senza la partecipazione ad un talent show, senza provenire dalla scena rap, esclusivamente grazie al web e al supporto dei fan che hanno conquistato di giorno in giorno a suon di cover su YouTube. 2 certificazioni Doppio Platino, 2 certificazioni Platino, 5 Oro, per un totale di ...