Inter | dopo la prima offerta | si complica la cessione del giocatore

Ceccarini - Iuliano-Ronaldo e i veleni di Juve-Inter : dopo 20 anni ne stiamo ancora davvero parlando? : Per onor di cronaca, l'ex arbitro dimostra di non conoscere alla perfezione nemmeno il regolamento del basket , lo sfondamento è un'altra cosa, e non capiamo a cosa possa giovargli questa sparata. Ci ...

ISIS RITOCCA FOTO DI UN TURISTA ITALIANO A NEW YORK/ Allerta terrorismo : scagionato dopo l'Interrogatorio : ISIS ruba e RITOCCA FOTO di ITALIANO a New YORK: TURISTA sardo raggiunto e interrogato dall'Fbi dopo l'Allerta terrorismo causata dal selfie modificato e finito online.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 23:14:00 GMT)

Juventus-Inter - 20 anni dopo ecco la verità di Ceccarini : 'Era fallo di Ronaldo su Iuliano' : 'Se mi dispiace essere ricordato solo per quel contrasto? In un certo sì - ha detto l'ex fischietto in un'intervista esclusiva rilasciata a 'Premium Sport' -, perché identificarmi solo ed ...

Iuliano-Ronaldo - arbitro Ceccarini parla vent'anni dopo rigore non dato all'Inter : Sulla sua interpretazione dell'episodio dichiara a Premium Sport: "Immediatamente è stata quella di uno scontro fisico di Ronaldo su Iuliano e non il contrario. Oggi, dopo che è passato molto tempo, ...

Tv - le purghe Interne di Mediaset dopo il voto : via Belpietro e Del Debbio. “Populismo ha avvantagiato Lega e M5s” : Gli ascolti deludenti per l’azienda da un lato, la spinta verso il populismo che non piace a Forza Italia dall’altro. Così Maurizio Belpietro lascia la conduzione di Dalla vostra parte, nel cui studio entrerà per l’ultima volta stasera, mentre Quinta Colonna di Paolo Del Debbio chiuderà i battenti il prossimo 26 aprile. Mediaset cambia registro dopo le elezioni e “normalizza” i talk-show di Rete 4. Stop a quello dell’ex ...

Inter - Bergomi rimprovera i tifosi dopo il derby : ecco le sue parole Video : L'#Inter esce dal derby con il Milan con il rammarico di non aver concretizzato la superiorita' mostrata in campo. Una supremazia territoriale e non solo, legittimata anche e soprattutto dalle parole degli avversari, come nel caso di Gattuso che ha sottolineato come i nerazzurri siano stati superiori ai rossoneri. Un attestato di stima che non può che far piacere a Luciano Spalletti che, con buona probabilita', avrebbe preferito vincere, sebbene ...

Inter - Spalletti dopo il Milan : "Guardo alle romane" : dopo il pareggio nel derby e il più otto mantenuto sul Milan, il tecnico nerazzurro si concentra sul duo Roma-Lazio

Calciomercato : Inter scatenata - dopo Martinez e De Vrij - ecco Asamoah e Bernard Video : L’#Inter, dopo aver preso Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e dopo aver raggiunto l’accordo con l’entourage di Stefan De Vrij [Video]per il tesseramento del difensore olandese a parametro zero, continua a muoversi sul mercato, per rinforzare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione calcistica. Se il numero 10 di Bahía Blanca e il centrale di difesa della Lazio sono virtualmente due calciatori ...

Inter - Bergomi rimprovera i tifosi dopo il derby : ecco le sue parole : L'Inter esce dal derby con il Milan con il rammarico di non aver concretizzato la superiorità mostrata in campo. Una supremazia territoriale e non solo, legittimata anche e soprattutto dalle parole degli avversari, come nel caso di Gattuso che ha sottolineato come i nerazzurri siano stati superiori ai rossoneri. Un attestato di stima che non può che far piacere a Luciano Spalletti che, con buona probabilità, avrebbe preferito vincere, sebbene ...

Calciomercato : Inter scatenata - dopo Martinez e De Vrij - ecco Asamoah e Bernard : L’Inter, dopo aver preso Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e dopo aver raggiunto l’accordo con l’entourage di Stefan De Vrij per il tesseramento del difensore olandese a parametro zero, continua a muoversi sul mercato, per rinforzare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione calcistica. Se il numero 10 di Bahía Blanca e il centrale di difesa della Lazio sono virtualmente due calciatori ...

Principe Filippo - miglioramenti dopo l'Intervento : Migliorano in modo soddisfacente le condizioni di salute del Principe Filippo , duca di Edimburgo che, lo scorso martedì, è stato ricoverato in ospedale per un intervento all'anca programmato. Il duca ...

“Mattino 5 chiude? Adesso parlo io”. Furia Federica Panicucci. Dopo le voci delle ultime ore - è la conduttrice stessa a Intervenire con un lungo post sui social rivelando la verità. La scelta di Mediaset : “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino Cinque'”. Inizia così il post al vetriolo di Federica Panicucci. La voce era che “Mattino 5” fosse sospeso a tempo indeterminato. È la notizia circolata dalle prime ore del mattino, in seguito alla pubblicazione sul settimanale “Chi”, in edicola proprio da ...

Camerun - governo : "liberati 5 ostaggi italiani"/ Rilasciati turisti europei dopo l'Intervento dell'esercito : Camerun, liberati 5 ostaggi italiani sequestrati: necessario l'intervento dell'esercito per liberare il gruppo di 12 turisti, lo annuncia il ministro Issa Tchiroma Bakary(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Gianna Nannini cade dal palco a Genova : concerto Interrotto dopo sole 4 canzoni (VIDEO) : Brutto incidente per Gianna Nannini, che lo scorso 3 aprile si è esibita con il suo Fenomenale tour all'RDS Stadium di Genova ed è stata vittima di un imprevisto che le ha impedito di portare a termine il live.Come spiegato dall'artista sui suoi profli social ufficiali, la Nannini è rovinosamente crollata giù dal palco, da un'altezza di circa 1 metro, facendosi molto male ad una gamba e finendo immediatamente ricoverata all' ospedale Villa ...