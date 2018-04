Inter | contro il Torino una possibile defezione importante per Spalletti

Tim e Cdp/ Bollore e le mosse dei francesi - Calenda e lo scontro liberisti-Interventisti : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Pd - Orlando contro tutti. Martina scongiura : “No alle conte”. L’Interlocutore preferito da Di Maio rischia di finire in tilt : Manca tanto così al psicodramma. La pistola dello start, ancora una volta, è stata impugnata da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio ed ex segretario, ex tante cose ma sempre presente, che continua ad aleggiare come il fantasma di Canterville e continua a muovere pedine, uomini, decisioni. Un comportamento che, in modo quasi inedito, fa irritare pubblicamente il suo principale rivale alle primarie stravinte nel maggio scorso, Andrea ...

Ceccarini su Juventus-Inter del 98 : “Fu fallo di Ronaldo su Iuliano”/ Gigi Simoni furia contro l'arbitro : Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”: Gigi Simoni è una furia. L’arbitro del famoso match torna a parlare dopo quasi 20 anni, e l’ex tecnico nerazzurro si indigna(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Repubblica caccia Odifreddi/ Scalfari e la fake-Intervista al Papa : ‘terremoto politico’ contro Calabresi : La Repubblica ha cacciato Piergiorgio Odifreddi dopo il duro post contro Scalfari e la "fake-intervista" a Papa Francesco. "La verità non interessa ai giornalisti": l'attacco a Calabresi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Inter su Barella : pro e contro dell'affare : Ad oggi pochi centrocampisti al mondo valgono una cifra vicina ai 50 milioni e Barella ancora non è a quei livelli. L'affare però l'Inter potrebbe comunque chiuderlo inserendo nell'affare alcuni ...

Sono iniziati in Francia gli scioperi a Intermittenza contro la riforma del settore ferroviario : Da ieri sera, lunedì 2 aprile, è cominciata in Francia la prima giornata di scioperi a intermittenza che dovrebbero proseguire fino a giugno contro una riforma del settore ferroviario presentata dal governo. Lo sciopero interessa il servizio dei treni ma The post Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario appeared first on Il Post.

Inter - il sorprendente pronostico di Sky sul match contro il Milan Video : Mercoledì andra' di scena il big match della ventisettesima giornata tra #Milan ed #Inter, che si sarebbe dovuto giocare il 4 marzo e che fu rinviato a causa della tragedia Astori. Una partita fondamentale per il prosieguo della stagione e soprattutto per la zona Champions visto che i nerazzurri [Video] sono quarti a 58 punti, a due punti dalla Roma terza e con un punto di vantaggio sulla Lazio, mentre i rossoneri sono sesti a 50 punti e, dopo ...

La congiura contro Di Maio dei 60 falchi grillini. Ecco cosa rivela la conta Interna alla Camera : Il Movimento cinque stelle è cambiato al suo interno. Se si analizzano le votazioni dei grillini per decidere i candidati all'ufficio di presidenza della Camera si possono vedere i nuovi equilibri. Se ...

Inter - verso il derby con un Brozovic mai visto. Contro le veronesi... : Contro le veronesi l'Inter ha esibito gran calcio in questa stagione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come - causa il noto DNA dell'Inter, brava a complicarsi la vita da sola - la partita fosse tutt'altro che scontata. 'Che almeno una si salvi, pensano gli Interisti risollevati dal ...

L'Inter cala il tris contro il Verona : 3-0 e Roma nel mirino : L'Inter di Luciano Spalletti riprende da dove aveva interrotto due settimane fa, prima della sosta per le nazionali: vincendo. I nerazzurri si sono sbarazzati agevolmente per 3-0 dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia con la doppietta di Mauro Icardi ceh sale a quota 24 gol in stagione in 25 partite e di Perisic che sembra torna il cavallo di razza di inizio stagione. L'Inter non ha praticamente mai subito contro gli scaligeri che escono dal Meazza ...

Cristina Parodi boom! Parole al veleno contro D’Urso : l’Intervista fiume della conduttrice di ”Domenica In” : Non ci va tanto per il sottile Cristina Parodi nei confronti della rivale Barbara D’Urso e il suo programma ”Domenica Live”, con cui si scontra ogni domenica pomeriggio e la maggior parte delle settimane esce sconfitta. La conduttrice di ”Domenica In” non si è sottratta ad alcune spinose questioni che da mesi tengono banco sui social e tra gli addetti ai lavori, in primis gli ascolti. La sfida tra le due ...

Lotta all'Interno di Confindustria - alcuni industriali fanno partire un'azione legale contro la reggenza : I malesseri che covano ormai da mesi in Unindustria di Forlì-Cesena e che hanno avuto come punta visibile i l commissariamento da parte di Confindustria di tutti gli organi sociali eletti localmente , ...