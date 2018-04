Infarto a 50 anni Il cardiologo | ecco cosa insegna ciò che è successo a Claudio Amendola

Colpita da Infarto in gita a Napoli : Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia : cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli , Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, ...

“Tutto fuori!”. Justine Mattera da Infarto . Nuda - senza se e senza ma : gli scatti della showgirl (46 anni) sono da perdere la testa : Justine Mattera , 46 anni, si spoglia per Playboy. La showgirl ed ex moglie del compianto Paolo Limiti seduce e gli scatti per la famosa rivista sono da infarto. “Mi sento a mio agio in ogni cosa che faccio, mi piace cambiare, mi piace sfidarmi e se decido di fare qualcosa è perché mi piace e perché penso sia nelle mie corde e ci metto tutta la mia passione”. Nata negli Stati Uniti d’America, da più di 20 anni Justine si ...

Morto per Infarto a 31 anni Astori - capitano della Fiorentina : rinviata la partita di Udine : Il capitano della Fiorentina Davide Astori è Morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si è appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. A...