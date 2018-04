Indagine antitrust su Facebook In Ue coinvolti 2 | 7 mln

Facebook - Indagine antitrust per pratiche commerciali scorrette : Roma, 6 apr. , askanews, Facebook nel mirino dell'Antitrust per 'informazioni ingannevoli' agli utenti sulla raccolta e sull'uso dei dati personali. Lo ha detto il presidente dell'authority Giovanni ...

Cosa significa per Facebook subire un'Indagine dell'antitrust Usa. Il caso Microsoft : ... durò 21 anni, che la società di Bill Gates che contribuì a cambiare la storia dell'economia digitale americana e mondiale, e scrivere un'importante pagina dei manuali di economia della storia ...

Facebook e privacy - garante : problemi anche in UeE l’Antitrust americana ha avviato un’Indagine : Facebook e privacy, garante: problemi anche in UeE l’Antitrust americana ha avviato un’indagine Sempre più pressioni su Zuckerberg da istituzioni e media dopo il caso Cambridge Analytica. Un ex dipendente dell’azienda di consulenza britannica svela alchimie e algoritmi per creare fake news “ad alto livello”. Continua a leggere

Facebook e privacy - garante : problemi anche in UeE l'Antitrust americana ha avviato un'Indagine : Sempre più pressioni su Zuckerberg da istituzioni e media dopo il caso Cambridge Analytica. Un ex dipendente dell'azienda di consulenza britannica svela alchimie e algoritmi per creare fake news "ad alto livello".

TIM/ Indagine dell'Antitrust per abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l'Antitrust che sta svolgendo delle indagini.

TIM/ Indagine dell’Antitrust per abuso di posizione dominante. Domani il cda con possibili nomine : La Guardia di Finanza si è recata nella sede romana di Telecom Italia per coadiuvare l’Antitrust che sta svolgendo delle indagini per accertare l’eventuale abuso di posizione dominante(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:09:00 GMT)

Antitrust : Indagine su compagnie telefoniche per aumento tariffe : Roma, 15 feb. , askanews, Le compagnie telefoniche nel mirino dell'Antitrust per una possibile intesa anticoncorrenziale nel ritorno alle bollette mensili con un aumento delle tariffe. L'authority ha ...

Bollette a 28 giorni : Antitrust avvia Indagine su Tim-Vodafone-Fastweb-Wind 3 : La Guardia di Finanza ha eseguito ispezioni sugli operatori telefonici e anche presso la Assotelecomunicazioni di Roma - L'Antitrust ha avviato un'indagine su Tim, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e sull'...