Incredibile a Madrid | “c’è una talpa nello spogliatoio del Real!”

(Di sabato 7 aprile 2018) In casa Realnon è tutto rose e fiori. Dopo la vittoria contro la Juventus il morale è sì alle stelle, ma il tecnico delle merengues Zinedine Zidane deve risolvere un problemino interno che lo affligge da diverse settimane. Il quotidiano spagnolo “Abc”, ha infatti svelato la presenza di una presuntainterna alloche avrebbe rivelato le novità di formazione del Real prima delle gare contro Barcellona e Psg, ma non in occasione del quarto di finale contro la Juventus. Nel derby contro il Barca, sarebbe venuta fuori la presenza a sorpresa di Kovacic, Lucas Vázquez e Asensio invece “anticipati” contro il Psg. Insomma, un caso bollente per Zidane, il quale è riuscito però a tenerlo a bada in occasione della gara di Torino. L'articolounadelsembra essere il primo su CalcioWeb.